” اظبط دلوقتي وشوف البريميرليج” عااااجل … تغيير تردد قنوات بي ان beIN Sports 2023 + كل دوري بقى ليه قناة معينة

أقرت شبكة قنوات ” بي إن سبورتس” العديد من التغيرات في هيكل القناة الخاص بها هذا بالإضافة إلى طرح قناة جديدة، لذلك ازداد البحث من قبل محبي وعشاق هذه القناة عن تغيير قنوات بي ان وذلك من أجل التعرف على التعديلات التي تم إقرارها من قبل إدارة القناة.

تغيير قنوات بي ان

هناك العديد من التغيرات الهامة والتي جاء على رأسها إلغاء قنوات beIN Sports Premium هذا بالإضافة إلى أنه تقرر أن يكون الأستوديو الرئيسي لها على قناة beIN Sports 1، وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي على beIN Sports 2.

كذلك تستعرض مباريات الدوري الإسباني من خلال قناة beIN Sports 3، ومباريات الدوري الفرنسي على beIN Sports 4.

تقرر أن يتم نقل مباريات الدوري الألماني من خلال بين سبورت 5، أما حول المباريات المتعلقة بالبطولات الإفريقية ومختلف المسابقات الثانية سوف تعرض من خلال بين سبورت 6.

إعادة هيكلة قنوات بين إن سبورتس