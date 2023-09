مميزات كبيرة في انتظارك.. متى تصدر لعبة إي فوتبول بيس 2024 eFootball pes mobile وطريقة تنزيل التحديث الجديد على الجوال

ينتظر الملايين من محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية وخاصة المتعلقة بكرة القدم إطلاق لعبة إي فوتبول بيس 2024 eFootball pes mobile والتي تعد من أشهر الألعاب على مدار السنوات الماضية من خلال صدور العديد من الإصدارات وكان أخرها eFootball 2023 والتي شهدت الملايين من عمليات التنزيل في مختلف الأجهزة سواء الكمبيوتر أو الجوال أو البلاي ستيشن أو إكس بوكس وغيرها من أجهزة تشغيل الألعاب، وقد أعلنت شركة كونامي konami المطورة للعبة أن الإصدار الجديد منها سوف يحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي سوف تنال إعجاب جميع مستخدمي اللعبة حول العالم، وهو ما نطرحه عليكم خلال المقال نظرا لعمليات البحث الكبيرة عن اللعبة من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شركة كونامي فإنه من المقرر أن يتم إصدار النسخة الجديدة من اللعبة خلال اليوم السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على جميع الأجهزة الإلكترونية التي تعمل عليها، وسوف ينتقل اللاعبون الذين كانوا يستخدمون إي فوتبول 2023 إلى الإصدار الجديد بذات الفريق الذي قاموا بتكوينه من خلال الإصدار الأخير بالإضافة إلى كافة المميزات التي حققوها سوف تستمر معهم، ويكون ذلك من خلال تحميل اللعبة الجديدة وتسجيل الدخول عليها من خلال الحساب ذاته الذي تم التسجيل به في النسخة الماضية.

📣 Announcement 📣

We will be launching eFootball™ 2024 on 07/09/2023 📆

This update revolves around the theme of "Improved play control liberty for chance creation", in which users can expect an even more advanced gameplay experience 🎮 pic.twitter.com/2aXciXPWVI

— eFootball (@play_eFootball) August 24, 2023