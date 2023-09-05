مميزات كبيرة في انتظارك.. متى تصدر لعبة إي فوتبول بيس 2024 eFootball pes mobile وطريقة تنزيل التحديث الجديد على الجوال

ينتظر الملايين من محبي وعشاق الألعاب الإلكترونية وخاصة المتعلقة بكرة القدم إطلاق لعبة إي فوتبول بيس 2024 eFootball pes mobile والتي تعد من أشهر الألعاب على مدار السنوات الماضية من خلال صدور العديد من الإصدارات وكان أخرها eFootball 2023 والتي شهدت الملايين من عمليات التنزيل في مختلف الأجهزة سواء الكمبيوتر أو الجوال أو البلاي ستيشن أو إكس بوكس وغيرها من أجهزة تشغيل الألعاب، وقد أعلنت شركة كونامي konami المطورة للعبة أن الإصدار الجديد منها سوف يحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي سوف تنال إعجاب جميع مستخدمي اللعبة حول العالم، وهو ما نطرحه عليكم خلال المقال نظرا لعمليات البحث الكبيرة عن اللعبة من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

متى تصدر لعبة إي فوتبول بيس 2024 eFootball pes mobile

ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شركة كونامي فإنه من المقرر أن يتم إصدار النسخة الجديدة من اللعبة خلال اليوم السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على جميع الأجهزة الإلكترونية التي تعمل عليها، وسوف ينتقل اللاعبون الذين كانوا يستخدمون إي فوتبول 2023 إلى الإصدار الجديد بذات الفريق الذي قاموا بتكوينه من خلال الإصدار الأخير بالإضافة إلى كافة المميزات التي حققوها سوف تستمر معهم، ويكون ذلك من خلال تحميل اللعبة الجديدة وتسجيل الدخول عليها من خلال الحساب ذاته الذي تم التسجيل به في النسخة الماضية.

📣 Announcement 📣 We will be launching eFootball™ 2024 on 07/09/2023 📆 This update revolves around the theme of "Improved play control liberty for chance creation", in which users can expect an even more advanced gameplay experience 🎮 pic.twitter.com/2aXciXPWVI — eFootball (@play_eFootball) August 24, 2023

كما أعلنت الشركة المطورة للعبة بأنها سوف تطلق الكثير من المميزات في ذلك الإصدار منها رفع كفاءة التحكم في اللاعبين والحركة، بالإضافة إلى تطوير الجرافيك الخاص باللعبة بشكل أكبر، كما ستهتم اللعبة على حل جميع المشاكل التي ظهرت خلال الإصدار السابق والتي كان أبرزها في الخادم الخاص باللعب بشكل إلكتروني ليكون أكثر سهولة.

طريقة تنزيل لعبة إي فوتبول 2024 eFootball على الجوال

ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الجديد والمرتقب من لعبة إي فوتبول 2024 إلى إقبال كبير فور الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، ورغم توفره على العديد من الأجهزة الإلكترونية إلا أن أكثر المستخدمين يفضلون تنزيلها على الهواتف الذكية وذلك حتى يتمكنوا من اللعب في أي مكان وأي وقت، ولذلك نعرض لكم طريقة تحميل اللعبة على الجوال وهي كالآتي:

الذهاب إلى المتجر الخاص بالهاتف سواء بلاي ستور لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون.

البحث عن اسم اللعبة “2024 eFootball” في صندوق البحث بالمتجر.

الضغط على تنزيل أو Download.

انتظر حتى يكتمل التنزيل وتقوم بتثبيت اللعبة.

فتح الملف الخاص باللعبة وتقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور إذا كنت من مستخدمي الإصدارات السابقة.

تسجيل حساب جديد إذا كنت مستخدم جديد للعبة.

توقف لعبة eFootball 2023 استعداداً للتحديث الجديد

وشهد مستخدمي eFootball 2023 توقف اللعبة منذ أمس الموافق 4 سبتمبر والذي يستمر حتى يوم 7 سبتمبر وذلك مع ظهور رسالة بوجود تحديث في اللعبة ويأتي ذلك تمهيداً للإعلان عن التحديث الجديد والذي يتبقى أيام قليلة على صدوره مع إطلاق كافة المميزات الكبيرة والتي تشمل العديد من جوانب اللعبة ويأتي ذلك من أجل تطويرها بالإضافة إلى إضافة العديد من اللاعبين الجدد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التحديثات في نسخة 2023 والتي كانت منذ صدورها وقد ظهر فيها عدد من المشاكل التي واجهت المستخدمين وجعلت الجميع يقدم شكوى منها عبر الحساب الخاص بشركة كونامي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل المطورين يعملون على إصلاح تلك المشاكل من خلال تحديث تلو الأخر، ومن المتوقع أن تكون اللعبة الخاصة بعام 2024 تهتم بحل تلك المشاكل بشكل كامل.