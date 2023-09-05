هتاخد الـ 3000 جنيه!!.. حقيقة صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي لمحدودي الدخل “زيادة الخير خيرين”

حقيقة صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي، انتشرت رسائل هاتفية عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن وزارة التضامن ستصرف إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أن الأنباء التي تم تداولها حول صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه غير صحيحة. وأكدت الوزارة أن هذه الرسائل الهاتفية مزيفة ولا يوجد لها أساس من الصحة، أشارت الوزارة إلى أن جميع المساعدات والمنح التي تقدمها تعلن بشكل رسمي عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية.

حقيقة صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي

وحثت المواطنين على عدم التجاوب مع تلك الرسائل وتجنب مشاركة معلومات شخصية معها، وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الرسائل ومصادرها، بعدما بينا حقيقة صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي تشدد وسائل الإعلام المختلفة وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التحقق من دقة وموضوعية الأخبار قبل نشرها.

وأن يتم التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشر أي خبر لا يستند إلى حقائق موثقة، كما تشجع على الإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مضللة عبر أرقام الواتس آب الخاصة بالمركز الإعلامي.

موعد زيادة المعاشات القادمة

وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات، كشفنا في الفقرة السابقة عن حقيقة صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تحديد موعد الزيادة السنوية في المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في كل عام في تاريخ 1 يوليو.

وبناءً على هذا القانون،؟من المقرر أن تتم الزيادة الجديدة في المعاشات في 1 يوليو 2024، يجدر بالذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قامت بزيادة المعاشات في عام 2023 بنسبة 15% في شهر أبريل، استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم هذه الزيادة في وقت مبكر من يوليو المعتاد.