هترجع لبيتك معزز مكرم”.. الحكومة تعلن حالة واحدة لتسوية المعاش بنسبة 80% قبل الوصول للستين هي دي ا لاخبار ولا بلاش

يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الهامة التي تنظم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال في مجال التأمين الاجتماعي، ويقدم هذا القانون حماية اقتصادية للمؤمن عليهم وعائلاتهم في حالات معينة من العجز أو الوفاة، في هذا المقال سنلقي نظرة عامة على قوانين وحالات صرف المعاشات ونسب الصرف والاستثناءات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، كما سوف نتعرف على حالة واحدة لتسوية المعاش بنسبة 80% قبل الوصول للستين.

حالات صرف المعاش

تشمل حالات صرف المعاشات وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما يلي:

العجز الكامل أو الوفاة: يمكن صرف معاش إذا نشأ عن إصابة في العمل عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه، يتم حساب هذا المعاش بنسبة 80% من الأجر المحدد في المادة 22 من القانون، ويزداد هذا المعاش سنويًا بنسبة 1% حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

العجز الجزئي المستديم: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر، يستحق المصاب معاشًا يعادل نسبة هذا العجز من المعاش المحدد في المادة 51 من القانون.

زيادة المعاش: إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه ولم يجد عملاً آخر لديه، سيتم زيادة معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51.

نسب صرف المعاشات

المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة: 80% من الأجر المحدد في المادة 22 مع زيادة سنوية بنسبة 1% حتى سن الستين.

المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم: نسبة تعادل العجز من المعاش المحدد في المادة 51.

زيادة المعاش: يتم تحديد الزيادة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51.

حالة تسوية المعاش بنسبة 80% قبل الوصول للستين

يتم تسوية المعاش بنسبة 80% قبل سن الستين إذا تسبب العجز أو الوفاة في إنهاء خدمة المؤمن عليه ولم يجد عملاً آخر له، ويعتبر أي زيادة في المعاش جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية، ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوفر حماية اقتصادية للمؤمن عليهم وعائلاتهم في حالات العجز والوفاة، ويتضمن القانون نسب لصرف المعاشات واستثناءات تسمح بتسوية المعاش قبل سن الستين في بعض الحالات الخاصة.