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متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 زيت وسكر ومكرونة السلع التموينية

ahmed.khaledمنذ 13 دقيقة
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نصيب الفرد في بطاقة التموين لسبتمبر 2023
نصيب الفرد في بطاقة التموين لسبتمبر 2023

أثارت تصريحات وزير التموين في مصر حالة من الجدل بين المواطنين بشأن توفر الأرز ومستقبله في بطاقات التموين، كما يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة نصيب الفرد في التموين.

قبل أن تنتهي الجدل بين المواطنين قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين بتوضيح الأمور وأكد أن الأرز سيظل متاحاً في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين في شهر أكتوبر، ونفى بشكل قاطع أية أنباء تشير إلى رفع الأرز من البطاقات التموينية بصفة دائمة.

نصيب الفرد في بطاقة التموين لسبتمبر 2023

فيما يتعلق ببطاقات التموين لشهر سبتمبر 2023، قرر وزير التموين تحديد نصيب الفرد في البطاقة بقيمة 50 جنيهاً للفرد الواحد حتى الفرد الرابع، ومن ثم يقل الدعم إلى 25 جنيهًا للفرد الخامس وما بعده، وسيتم توزيع كيس سكر وزجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين، وذلك بحد أقصى من أربع زجاجات زيت وستة أكياس سكر، هذا سيؤدي إلى تقليل نصيب الفرد من السلع التموينية.

عدد الأفرادالمبلغ (جنيه)السلع
1 فرد50(كيس سكر / زجاجة زيت وسلعة بـ 8 جنيهات)
2 أفراد100(2 زجاجة زيت / 2 كيس سكر وأي سلعة بـ 14 جنيهًا)
3 أفراد150(3 زجاجات زيت / 3 أكياس سكر وأي سلعة بـ 22 جنيهًا)
4 أفراد200(4 زجاجات زيت / 4 أكياس سكر وأي سلعة بـ 29 جنيهًا)
5 أفراد215(4 زجاجات زيت / 5 أكياس سكر وأي سلعة بـ 32 جنيهًا)
6 أفراد250(4 زجاجات زيت / 6 أكياس سكر وأي سلعة بـ 54 جنيهًا)

رفع الأرز من بطاقة التموين

تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، هذا القرار أثنت عليه مصادر في صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، معتبرين أنه إحدى أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، وأشاروا إلى أن الأرز سيظل متوافراً على مدار العام الحالي، مع استمرار انخفاض الأسعار ووصولها إلى المواطن بأسعار منخفضة.

توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الأرز

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز في موسم العام 2023/2024 إلى 3.9 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن في الموسم السابق 2022/2023، هذا يأتي في ظل توقف الهند عن تصدير الأرز الأبيض وفرض قيود على تصدير الأرز البسمتي، الذي يمثل 40٪ من صادرات الأرز عالمياً.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

بعد قرار رفع الأرز من بطاقة التموين، قامت وزارة التموين بإقرار قائمة أسعار لـ 31 سلعة تموينية ستتاح للمواطنين عبر بطاقات التموين في شهر سبتمبر.

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ 1 كجم1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي800 مللي30.00
دقيق معبأ 1 كجم1 كجم18.00
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة1 بجنيه ونصف1.50
خل 5% 900 مللي900 مللي6.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن مجفف 125 جم125 جم25.50
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا140 جرامًا3.75
مربى (أنواع) 350 جرامًا350 جرامًا16.00
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا140 جرامًا18.00
جبن أبيض 125 جرام125 جرام4.50
جبنة تتراباك 500 جم500 جم14.00
جبنة تتراباك 250 جم250 جم7.50
فول معبأ 500 جم500 جم9.00
مسلى صناعي 800 جم800 جم36.00
عدس مجروش 500 جم500 جم21.00
صلصة 300 جم300 جم8.00
كيس ملح طعام 300 جم300 جم1.25
صلصة 300 جم300 جم8.00
شاي ناعم 40 جم40 جم5.00
بسكويت بوو (أنواع)بناءً على النوع3.75
صابون غسيل 125 جم125 جم3.00
صابون تواليت 125 جم125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك 800 جم800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي 800 جم800 جم16.00
بسكويت يويوز ويفر (أنواع)بناءً على النوع2.75
بسكويت تومورو (أنواع)بناءً على النوع3.00
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان 18 جم18 جم4.00
علبة مرقة دجاج1 علبة6.00
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ahmed.khaledمنذ 13 دقيقة
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