متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر سبتمبر 2023 زيت وسكر ومكرونة السلع التموينية
أثارت تصريحات وزير التموين في مصر حالة من الجدل بين المواطنين بشأن توفر الأرز ومستقبله في بطاقات التموين، كما يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة نصيب الفرد في التموين.
قبل أن تنتهي الجدل بين المواطنين قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين بتوضيح الأمور وأكد أن الأرز سيظل متاحاً في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين في شهر أكتوبر، ونفى بشكل قاطع أية أنباء تشير إلى رفع الأرز من البطاقات التموينية بصفة دائمة.
نصيب الفرد في بطاقة التموين لسبتمبر 2023
فيما يتعلق ببطاقات التموين لشهر سبتمبر 2023، قرر وزير التموين تحديد نصيب الفرد في البطاقة بقيمة 50 جنيهاً للفرد الواحد حتى الفرد الرابع، ومن ثم يقل الدعم إلى 25 جنيهًا للفرد الخامس وما بعده، وسيتم توزيع كيس سكر وزجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين، وذلك بحد أقصى من أربع زجاجات زيت وستة أكياس سكر، هذا سيؤدي إلى تقليل نصيب الفرد من السلع التموينية.
|عدد الأفراد
|المبلغ (جنيه)
|السلع
|1 فرد
|50
|(كيس سكر / زجاجة زيت وسلعة بـ 8 جنيهات)
|2 أفراد
|100
|(2 زجاجة زيت / 2 كيس سكر وأي سلعة بـ 14 جنيهًا)
|3 أفراد
|150
|(3 زجاجات زيت / 3 أكياس سكر وأي سلعة بـ 22 جنيهًا)
|4 أفراد
|200
|(4 زجاجات زيت / 4 أكياس سكر وأي سلعة بـ 29 جنيهًا)
|5 أفراد
|215
|(4 زجاجات زيت / 5 أكياس سكر وأي سلعة بـ 32 جنيهًا)
|6 أفراد
|250
|(4 زجاجات زيت / 6 أكياس سكر وأي سلعة بـ 54 جنيهًا)
رفع الأرز من بطاقة التموين
تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، هذا القرار أثنت عليه مصادر في صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، معتبرين أنه إحدى أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة هذا العام، وأشاروا إلى أن الأرز سيظل متوافراً على مدار العام الحالي، مع استمرار انخفاض الأسعار ووصولها إلى المواطن بأسعار منخفضة.
توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الأرز
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تتوقع ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز في موسم العام 2023/2024 إلى 3.9 مليون طن، مقابل 3.7 مليون طن في الموسم السابق 2022/2023، هذا يأتي في ظل توقف الهند عن تصدير الأرز الأبيض وفرض قيود على تصدير الأرز البسمتي، الذي يمثل 40٪ من صادرات الأرز عالمياً.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر
بعد قرار رفع الأرز من بطاقة التموين، قامت وزارة التموين بإقرار قائمة أسعار لـ 31 سلعة تموينية ستتاح للمواطنين عبر بطاقات التموين في شهر سبتمبر.
|السلعة
|الكمية
|السعر (بالجنيه)
|سكر معبأ 1 كجم
|1 كجم
|12.60
|زيت خليط 800 مللي
|800 مللي
|30.00
|دقيق معبأ 1 كجم
|1 كجم
|18.00
|بار حلاوة طحينية سادة 40 جم
|40 جم
|3.00
|بسكويت يويوز سادة
|1 بجنيه ونصف
|1.50
|خل 5% 900 مللي
|900 مللي
|6.00
|مكرونة 800 جم
|800 جم
|13.00
|مكرونة 400 جم
|400 جم
|6.50
|لبن مجفف 125 جم
|125 جم
|25.50
|طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا
|140 جرامًا
|3.75
|مربى (أنواع) 350 جرامًا
|350 جرامًا
|16.00
|تونة مفتتة وزن 140 جرامًا
|140 جرامًا
|18.00
|جبن أبيض 125 جرام
|125 جرام
|4.50
|جبنة تتراباك 500 جم
|500 جم
|14.00
|جبنة تتراباك 250 جم
|250 جم
|7.50
|فول معبأ 500 جم
|500 جم
|9.00
|مسلى صناعي 800 جم
|800 جم
|36.00
|عدس مجروش 500 جم
|500 جم
|21.00
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|كيس ملح طعام 300 جم
|300 جم
|1.25
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|شاي ناعم 40 جم
|40 جم
|5.00
|بسكويت بوو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.75
|صابون غسيل 125 جم
|125 جم
|3.00
|صابون تواليت 125 جم
|125 جم
|7.50
|مسحوق أتوماتيك 800 جم
|800 جم
|25.00
|مسحوق عادي يدوي 800 جم
|800 جم
|16.00
|بسكويت يويوز ويفر (أنواع)
|بناءً على النوع
|2.75
|بسكويت تومورو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.00
|كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم
|80 جم
|3.00
|قهوة سريعة الذوبان 18 جم
|18 جم
|4.00
|علبة مرقة دجاج
|1 علبة
|6.00