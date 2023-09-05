متخليش التاجر يضحك عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 أسعار السلع التموينية

في قرار جديد صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تم تحديد كمية السكر المخصصة لكل فرد في التموين، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كم كيس سكر للفرد في التموين، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

كم كيس سكر للفرد في التموين

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على عدد 2 كيس سكر شهرياً، وفقًا لهذا القرار الجديد، تحصل بطاقة التموين التي يزيد عدد أفرادها على 3 أفراد على 6 أكياس سكر، وتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأكياس التي يمكن صرفها للأسرة صاحبة البطاقة التموينية بمبلغ 6 أكياس.

صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

تستمر منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 لحاملي البطاقات التموينية الذين لم يقموا بصرف السلع حتى الآن، ويمكن للمستفيدين صرف السلع حتى نهاية الشهر.

وفيما يتعلق بتحديد حصص السلع التموينية للفرد خلال شهر سبتمبر 2023، تم تضمين العناصر التالية:

صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد، مع حد أقصى للزجاجات الشهرية تبلغ أربع زجاجات.

صرف كيلو سكر لكل فرد، وبحد أقصى للكمية الشهرية تصل إلى ستة كيلو على البطاقة التموينية.

صرف كيلو أرز للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.

بدلاً من الأرز يمكن صرف عبوة مكرونة وزنها 800 جرام للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، و2 عبوات للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.

أسعار السلع التموينية