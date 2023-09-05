متخليش التاجر يضحك عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 أسعار السلع التموينية
في قرار جديد صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تم تحديد كمية السكر المخصصة لكل فرد في التموين، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كم كيس سكر للفرد في التموين، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
كم كيس سكر للفرد في التموين
يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على عدد 2 كيس سكر شهرياً، وفقًا لهذا القرار الجديد، تحصل بطاقة التموين التي يزيد عدد أفرادها على 3 أفراد على 6 أكياس سكر، وتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأكياس التي يمكن صرفها للأسرة صاحبة البطاقة التموينية بمبلغ 6 أكياس.
صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023
تستمر منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 لحاملي البطاقات التموينية الذين لم يقموا بصرف السلع حتى الآن، ويمكن للمستفيدين صرف السلع حتى نهاية الشهر.
وفيما يتعلق بتحديد حصص السلع التموينية للفرد خلال شهر سبتمبر 2023، تم تضمين العناصر التالية:
- صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد، مع حد أقصى للزجاجات الشهرية تبلغ أربع زجاجات.
- صرف كيلو سكر لكل فرد، وبحد أقصى للكمية الشهرية تصل إلى ستة كيلو على البطاقة التموينية.
- صرف كيلو أرز للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.
- بدلاً من الأرز يمكن صرف عبوة مكرونة وزنها 800 جرام للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، و2 عبوات للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.
أسعار السلع التموينية
|السلعة
|الكمية
|السعر (بالجنيه)
|سكر معبأ 1 كجم
|1 كجم
|12.60
|زيت خليط 800 مللي
|800 مللي
|30.00
|دقيق معبأ 1 كجم
|1 كجم
|18.00
|بار حلاوة طحينية سادة 40 جم
|40 جم
|3.00
|بسكويت يويوز سادة
|1 بجنيه ونصف
|1.50
|خل 5% 900 مللي
|900 مللي
|6.00
|مكرونة 800 جم
|800 جم
|13.00
|مكرونة 400 جم
|400 جم
|6.50
|لبن مجفف 125 جم
|125 جم
|25.50
|طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا
|140 جرامًا
|3.75
|مربى (أنواع) 350 جرامًا
|350 جرامًا
|16.00
|تونة مفتتة وزن 140 جرامًا
|140 جرامًا
|18.00
|جبن أبيض 125 جرام
|125 جرام
|4.50
|جبنة تتراباك 500 جم
|500 جم
|14.00
|جبنة تتراباك 250 جم
|250 جم
|7.50
|فول معبأ 500 جم
|500 جم
|9.00
|مسلى صناعي 800 جم
|800 جم
|36.00
|عدس مجروش 500 جم
|500 جم
|21.00
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|كيس ملح طعام 300 جم
|300 جم
|1.25
|صلصة 300 جم
|300 جم
|8.00
|شاي ناعم 40 جم
|40 جم
|5.00
|بسكويت بوو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.75
|صابون غسيل 125 جم
|125 جم
|3.00
|صابون تواليت 125 جم
|125 جم
|7.50
|مسحوق أتوماتيك 800 جم
|800 جم
|25.00
|مسحوق عادي يدوي 800 جم
|800 جم
|16.00
|بسكويت يويوز ويفر (أنواع)
|بناءً على النوع
|2.75
|بسكويت تومورو (أنواع)
|بناءً على النوع
|3.00
|كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم
|80 جم
|3.00
|قهوة سريعة الذوبان 18 جم
|18 جم
|4.00
|علبة مرقة دجاج
|1 علبة
|6.00