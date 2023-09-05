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متخليش التاجر يضحك عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 أسعار السلع التموينية

ahmed.khaledمنذ 44 دقيقة
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كم كيس سكر للفرد في التموين
كم كيس سكر للفرد في التموين

في قرار جديد صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تم تحديد كمية السكر المخصصة لكل فرد في التموين، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كم كيس سكر للفرد في التموين، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

كم كيس سكر للفرد في التموين

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على عدد 2 كيس سكر شهرياً، وفقًا لهذا القرار الجديد، تحصل بطاقة التموين التي يزيد عدد أفرادها على 3 أفراد على 6 أكياس سكر، وتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأكياس التي يمكن صرفها للأسرة صاحبة البطاقة التموينية بمبلغ 6 أكياس.

صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

تستمر منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 لحاملي البطاقات التموينية الذين لم يقموا بصرف السلع حتى الآن، ويمكن للمستفيدين صرف السلع حتى نهاية الشهر.

وفيما يتعلق بتحديد حصص السلع التموينية للفرد خلال شهر سبتمبر 2023، تم تضمين العناصر التالية:

  • صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد، مع حد أقصى للزجاجات الشهرية تبلغ أربع زجاجات.
  • صرف كيلو سكر لكل فرد، وبحد أقصى للكمية الشهرية تصل إلى ستة كيلو على البطاقة التموينية.
  • صرف كيلو أرز للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.
  • بدلاً من الأرز يمكن صرف عبوة مكرونة وزنها 800 جرام للأسر التي تتألف من أقل من أربعة أفراد، و2 عبوات للأسر ذات أربعة أفراد أو أكثر.

أسعار السلع التموينية

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ 1 كجم1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي800 مللي30.00
دقيق معبأ 1 كجم1 كجم18.00
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة1 بجنيه ونصف1.50
خل 5% 900 مللي900 مللي6.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن مجفف 125 جم125 جم25.50
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا140 جرامًا3.75
مربى (أنواع) 350 جرامًا350 جرامًا16.00
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا140 جرامًا18.00
جبن أبيض 125 جرام125 جرام4.50
جبنة تتراباك 500 جم500 جم14.00
جبنة تتراباك 250 جم250 جم7.50
فول معبأ 500 جم500 جم9.00
مسلى صناعي 800 جم800 جم36.00
عدس مجروش 500 جم500 جم21.00
صلصة 300 جم300 جم8.00
كيس ملح طعام 300 جم300 جم1.25
صلصة 300 جم300 جم8.00
شاي ناعم 40 جم40 جم5.00
بسكويت بوو (أنواع)بناءً على النوع3.75
صابون غسيل 125 جم125 جم3.00
صابون تواليت 125 جم125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك 800 جم800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي 800 جم800 جم16.00
بسكويت يويوز ويفر (أنواع)بناءً على النوع2.75
بسكويت تومورو (أنواع)بناءً على النوع3.00
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان 18 جم18 جم4.00
علبة مرقة دجاج1 علبة6.00

 

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ahmed.khaledمنذ 44 دقيقة
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