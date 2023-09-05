يافرحتهم ياهناهم هتاخد تموينك بزيادة”.. زيادة للفرد علي بطاقة التموين لشهر سبتمبر وزارة التموين تحسم الجدل

في ضوء استفسارات المواطنين حول مواعيد صرف التموين وكيفية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، وأهمية زيادة دعم السلع التموينية تساءل الكثير من المواطنين أيضاً عن هل يوجد زيادة للفرد علي بطاقة التموين، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

هل يوجد زيادة للفرد علي بطاقة التموين

عدد من أعضاء مجلس النواب بمن فيهم النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة، أعربوا عن دعمهم لزيادة دعم السلع التموينية، وتمت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة زيادة الأسعار.

مواعيد صرف السلع التموينية

من المقرر صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 اعتباراً من يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، ومن المهم ملاحظة أن أولوية الصرف تكون للزيت والسكر في البطاقة، وهناك 5 سلع تموينية جديدة ستتم صرفها عبر منافذ البيع، وتشمل تلك السلع تونة، دقيق معبأ، مربى، طحينة بيضاء، ومسلى نباتي.

وقدم نائب مجلس النواب محمد بدراوي طلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين إلى 75 جنيه لكل فرد بدلاً من 50 جنيهًا، هذه الزيادة تهدف إلى مواجهة زيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الدعم الإضافي للسلع التموينية

إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين تكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه دعم إضافي، تجهيز السلع التموينية بجهود الحكومة وإطلاق البضائع في الجمارك ساهم في وقف زيادة أسعار السلع، الزيادة في دعم بطاقات التموين تساهم في زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وأرز وسكر وغيرها من السلع التموينية.

زيادة دعم البطاقات التموينية

الحكومة قررت زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 42%، وهذا يأتي ضمن جهودها لتقديم الدعم للمواطنين خلال العام المالي الجديد وتم توجيهات من وزير التموين بتحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ويشمل الدعم الزيت والسكر والأرز والمكرونة وفقًا لاحتياجات الأسرة.

إضافة المواليد إلى بطاقات التموين

بعد توقف إضافة المواليد إلى بطاقات التموين بسبب جائحة كورونا، وبناءً على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إضافة مواليد جدد، أصبح هناك إمكانية لإضافة مواليد جدد على بطاقات التموين حسب تصريحات وزير التموين.

طريقة إضافة مواليد على بطاقات التموين

يمكن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر التمويني عبر الخطوات التالية:

إدخال رقم البطاقة التموينية.

اختيار فتح حساب جديد واختيار خدمات التموين.

كتابة اسم الأم وإضافة المواليد بالأسماء الرباعية والرقم القومي وصلة القرابة والصفة.

الضغط على زر الإضافة لإتمام عملية إضافة المواليد.

الفئات المسموح لها إضافة مواليد جدد

تمكن الأشخاص التالية من إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين: