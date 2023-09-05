بعد نزول الإعلان الترويجي للموسم الثاني”تسريبات جديدة خاصة بـ مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37 ” .. أعرف التفاصيل كلها

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37، أثار الموسم الأول من هذا المسلسل حالة من الجدل والترقب بين متابعيه حيث يتساءل الكثير عن موعد بداية الموسم الثاني الحلقة 37 وعن ملخص الموسم الأول من المسلسل وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث الإعلان عن بداية الحلقة 37 خلال الأيام المقبلة ويشترك في بطولة هذا المسلسل كلا من عفراء ساراتش أوغلي وميرن رمضان دمير وشيتين تيكندور.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37

لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل رسمي عن الموعد المحدد لبدء الموسم الجديد بدايةً من الحلقة السابعة ولكن من المتوقع أن سيتم عرض الحلقة 37 قريباً وذلك كل يوم جمعة من كل أسبوع على أن سيتم عرض الحلقة السابعة والثلاثين يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 وانضم إلى المسلسل تارو أمير تكين ويقوم بتقديم دور كايا ونجل نوخيت وابنة هاليس آغا المقيمة في لندن.

ملخص نهاية الموسم الأول مسلسل طائر الرفراف

يزداد التساؤلات من خلال الأشخاص الذين لم يشاهدوا الموسم الأول عن ملخص نهاية المسلسل حتى يبدأوا في مشاهدة الموسم الثاني حيث: