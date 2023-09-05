النشرة الإخبارية اليوم| برشلونة يطيح بالحكام .. ومسؤول بالحكومة يرد على خطة زيادة السجائر.. ومفاجأة في الذهب اليوم .. آخر تطورات قانون البناء الجديد وتراخيص البناء

النشرة الإخبارية اليوم، تحدث الكثير من الأمور اليوم لذلك فضلنا لحضراتكم رصد كل ما هو جديد اليوم داخل مقال واحد فقط حتى لا تبحث عن أي معلومة أخرى تريدها في مكان ما، ومن أبرز أخبار اليوم هي انفجار غضب فريق برشلونة بسبب الحكام ومفاجأة في سعر الذهب اليوم في صالح المواطن، ومسؤول في الحكومة يوضح التلاعب الذي يحدث ويحرك سعر السجائر ومن أهم الأخبار أيضا اليوم هي اخر تطورات قانون البناء الجديد 2023، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

برشلونة يطيح بالحكام ويقدم مجموعة شكاوي

يراجع نادي برشلونة الإسباني جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز الليجا، خلال مبارياته ومباريات الفريق الخصم ريال مدريد، خيث بدأ الدوري الإسباني رسمياً في نهاية أغسطس الماضي، حيث تم إنهاء مباريات الجولة الرابعة من موسمه الجديد مساء يوم الأحد الماضي.

بينما أبدى تشافي هيرنانديز، بأولئك الذين انتقدوا هذه الأخطاء، قلقه الشديد تجاه قرار الحكام في استخدام تقنية الفيديو بشكل محدود ولكنه قلقه تحول إلى غضب كبير، وهو يؤمن أن تقنية الفيديو لم تعد الأداة المناسبة لتصحيح الأخطاء وتحقيق العدل، حسبما ذكرته صحيفة أس الإسبانية، يعتبر برشلونة قائمة شاملة تتضمن تحليلاً كاملاً للقرارات التحكيمية التي، في رأيهم، كانت تحتسب لمصلحة مدريد وتضر ببرشلونة منذ بداية الموسم.

كشف زيادة أسعار السجائر

في تصريحاته التلفزيونية، ذكر “عبدالغني” اليوم الاثنين أن أزمة السجائر في السوق المصرية ليست ناتجة عن نقص الدولار والعملة الأجنبية، وإنما تعود إلى مشاكل اللوجستيات وسلاسل التوريد وتوفر التبغ في الخارج، وهذه المشاكل تعترض الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حسب قوله.

رد على إمكانية ارتفاع أسعار السجائر بعد أن اشترت “جلوبال الإماراتية” 30% من “إيسترن كومباني” مؤكداً أنه لن يحدث أي زيادة في أسعار السجائر. شدد على أن “الشرقية للدخان” ليست المسؤولة عن تحديد الأسعار.

مفاجأة في سعر الذهب اليوم

نقدم قناة الحدث تقريرًا فيديوًا شاملًا يسلط الضوء على أحدث أسعار الذهب بعد التراجعات الأخيرة، وأظهر التقرير أن الأسعار تأثرت بالأوضاع العالمية والاقتصادية، حيث بلغ عيار 21 قيمة 2210 جنيهًا، بينما بلغ عيار 24 قيمة 2526 جنيهًا، وليس هذا فحسب، بل بلغ عيار 18 قيمة 1894 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1474 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهبي 17680 جنيهًا.

في ضوء التغيرات القانونية والاقتصادية التي تشهدها العديد من البلدان، ينشأ العديد من الاستفسارات والتساؤلات لدى الأفراد الذين يطمحون في بناء ممتلكاتهم على أراضيهم الخاصة بعد استئناف تراخيص البناء. في هذه المقالة، سنناقش تفاصيل هذا التغيير والتأثيرات المتوقعة له.

اخر تطورات قانون البناء وتراخيص البناء

مع عودة تراخيص البناء من جديد، يُتوقع أن يحدث انخفاض في سعر الشقق المعروضة للبيع في المدن بنسبة تصل إلى ٣٠٪. يعود هذا الانخفاض إلى فرصة جديدة للأفراد للقيام بعمليات البناء الخاصة بهم، في السابق، كانت أسعار الشقق في المدن مرتفعة نسبياً بسبب نقص الفرص في البناء. ولكن مع توفر فرص البناء، من المتوقع أن تتراجع أسعار الشقق المتاحة للبيع أو الإيجار في المدن بشكل كبير.