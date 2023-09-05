صرف رواتب الموظفين في فلسطين.. بدء إيداع رواتب موظفي السلطة في رام الله وغزة

أعلن مصدر مسؤول في حكومة فلسطين، عن استمرار صرف رواتب الموظفين السلطة برام الله وغزة، وذلك بعد أن تم تحديد موعد رسمي لها أمس الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، حيث إن هذه الرواتب جاءت متأخرة عن الأشهر الماضية نظرًا لعدم اعتمادها من قبل الجهات المعنية، مع العلم أن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها من أجل صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمواطنين في أقرب وقت، حتى يتمكنوا من شراء جميع المستلزمات الأساسية الخاصة بهم.

عدم صرف رواتب المقاصة حتى الآن

وأكد مصدر مطلع، بأن الرواتب ليس لها موعد محدد، فضلاً عن عدم تحويل دفعا أموال المقاصة إلى وزارة المالية حتى هذه اللحظة، مما يثير غضب الكثير من المواطنين في هذه الفترة، إضافة إلى أن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها من أجل إيجاد حلول لإنهاء كل هذه المشاكل والأزمات الخاصة بالمستحقات المالية لجميع المواطنين، حيث إن إيرادات المقاصة تعد ضرائب يتم الحصول عليها من السلع الوارد للأخيرة من الخارج.

قيمة رواتب الإيرادات إلى الخارج

وأشار المصدر إلى أن هذه الواردات تبلغ نحو 700 مليون شيكل شهريًا، حيث يتم اقتطاع الاحتلال منها نحو 3% وهي بدل جباية، وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية في رام الله، عن أن قيمة أموال المقاصة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهو ما يُعادل نحو 2 مليون دولار شهريًا، مما شكلت نسبة وصلت من 67 إلى 70% من قيمة إيرادات السلطة التي تحددها الوزارة.