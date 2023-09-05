صرف الرواتب في العراق.. مباشرة صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

كشفت وزارة المالية العراقية، في بيان لها يوم الأحد الماضي عن تأجيل رواتب المتقاعدين سواء المدنيين والعسكريين لحين إشعار أخر، موضحه بأن تمويل رواتب المتقاعدين من قبل وزارة المالية تأخر لأسباب إدارية ولم يتم الإفصاح عنها حتى هذه اللحظة، فضلاً عن أن الوزارة شددت على جميع المصارف والبنوك المعنية بالاستعداد التام من أجل صرف رواتب الخاصة بالموظفين وكذلك رواتب التقاعد قبل نهاية الأسبوع الجاري، حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها دون تأخير.

صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري في العراق

وأوضحت وزارة المالية، بأن قسم المحاسبة باشر بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول، بعد عدة تأجيلات شهدها في الأسبوع الماضي، لهذا فمن المؤكد أن تكون عمليات الصرف في الساعات القليلة المقبلة، ويتم إيداعها في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين، على أن يُراعي الالتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تفرضها وزارة المالية أمام كافة المواطنين وخاصة من هم أصحاب المعاشات أو الموظفين، حتى يتمكنوا من صرف رواتبهم دون مشاكل.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين للمدني والعسكري

وأكدت وزارة المالية، أنه في حالة صرف رواتب المتقاعدين، يتم إرسال رسائل نصية لجميع فروع المصارف ومنافذ الصرف المؤهلة لذلك داخل بغداد والمحافظات المجاورة من أجل استلام الرواتب الخاصة بالموظفين، وكان ذلك يوم الأحد الماضي الموافق 3 أيلول 2023، لهذا فمن المؤكد أن تبدأ عمليات الصرف قبل انتهاء الأسبوع الجاري من أجل تمكن جميع الموظفين من الحصول عليها، مما تسهل الوازرة عمليات الصرف أمامهم.