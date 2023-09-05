تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر سبتمبر جميع المحافظات 2023

أعلنت الحكومة العراقية تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر في دولة العراق 2023. تحدد مواعيد صرف الرواتب من الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين حيث تعديل موعدها بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي في جميع محافظات العراق حيث يتم تأجيلها في حال حدوث تغيرات في الميزانية المالية داخل البلاد حيث .موعد صرف الرواتب المتقاعدين العراقيين لهذا الشهر 2023 سوف يتم صرف نهاية الأسبوع الحالي ولكن يختلف موعد صرفها من محافظة لآخري وسوف نوضح لكم اليوم عبر موقع البديل موعد صرفها في السطور التالية.

تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر لشهر سبتمبر 2023

يعتبر موعد صرف الرواتب في العراق لهذا الشهر من أهم الموضوعات الحيوية عام 2023 ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب في بغداد والبصرة في تلك الأيام ثم بعد المحافظات العراقية ومن المتوقع تأخير موعد صرفها بسبب الإجازات الرسمية والمعلن عنها في دول. العراق وسوف نوضح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين في هذا الشهر الحالي.

المستندات اللازمة لرواتب المتقاعدين العراقيين في شهر سبتمبر

للعلم راتب المتقاعد في شهر سبتمبر 2023 يحتاج توفير بعض المستندات التي يجب على المتقاعد تقديمها، ومنها: