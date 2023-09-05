“سجل واصرف” زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023 … رابط التسجيل والفئات المستحقة

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023، خبر انتشر خلال الساعات الأخيرة أحدث حالة من الجدل في الشارع المصري، والذي يؤكد فيه عدد من المواقع الالكترونية زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر اكتوبر 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023….

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023

ويبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء الجمهورية عن حقيقة خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر اكتوبر 2023، ويعد هذا الخبر بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من المواطنين خاصة مع غلو اسعار السلع الغذائية ، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أن الأخبار التي يتم تداولها على المواقع الالكترونية ليس لها أي أساس من الصحة وأن مثل هذه الأخبار تثير حالة من الجدل في الشارع المصري.

وأشار الدكتور”علي المصيلحي” خلال حوار له على قناة “صدى البلد” أن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي، وأنها ملزمة فقط بصرف 5 ارغفة بلدي يومياً ، وبقيمة 50 جنيه مقررات تموينية للفرد الواحد.

منصة مصر الرقمية

ةأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي قرارات بشأن هذه الزيادة، وأن مجلس الوزارء هي الجهة المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات ، وأكد إلى أن الوزارة تعمل بكل جهدها لإنهاء التحديث على منصة مصر الرقمية والتي تتيح للمواطنين سهولة إنهاء عدد من الخدمات التموينية من داخل المنزل دون الحاجة إلى الخروج والذهاب إلى مكاتب التموين خاصة بعد انتشار خبر وجود متحور جديد لفيروس كورونا المستجد.