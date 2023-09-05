هو دا الخبر ولا بلاش.. فتح تراخيص البناء في القري والمدن تبعًا لقرارات الوزارة في هذا الموعد

فتح تراخيص البناء، أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في وقت سابق عن عدم صحة ما تردد حول تعليق فتح تراخيص البناء للوحدات السكنية في المحافظات لستة أشهر إضافية، وأكدت وزارة التنمية المحلية نفي هذه الشائعات، حيث توضح القرارات الصادرة عن الوزارة، والتي تسمح بمواصلة أعمال البناء في القرى والمناطق الريفية، باستثناء المباني الكبيرة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، وتظل أعمال البناء جارية حتى الانتهاء من تنفيذ الأشتراطات الجديدة المتعلقة بالبناء حتى الدور الرابع.

فتح تراخيص البناء

أفصحت مصادر موثوقة في وزارة الإسكان عن تاريخ فتح تصاريح البناء واستخراجها في المدن والقرى، وفقًا لقانون العام 2008 رقم 119، هذا سيبدأ من أول أيام شهر سبتمبر لعام 2023.

هناك مجموعة من الشروط للحصول على تصاريح البناء:

يجب أن يكون موقع البناء ضمن النطاق الحضري.

يجب أن تكون قطعة الأرض المؤهلة للبناء مسجلة في سجل الأراضي العقاري للمدينة ذات الصلة.

يتوجب أن يكون لقطعة الأرض عقد صالح من المجلس المحلي في القرية.

يجب أن يكون لصاحب الأرض عقد صالح، وأن تكون القطعة المراد البناء عليها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.

التصالح في مخالفات البناء

أكّد عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات تلفزيونية أنه سيجري بحث قانون التصالح في مخالفات البناء في شهر أكتوبر المقبل، ومن ثم سيتم إقراره من قبل مجلس النواب، وقد زفّ شمس الدين، أخبارًا إيجابية للمواطنين حيث أوضح أنه سيتم أيضًا معالجة متطلبات البناء خلال نفس الشهر، وذلك بعد بدء الدورة الرابعة في أكتوبر، مع التأكيد على أن لجنة الإسكان قد ناقشت القانون مسبقًا وسحبته من البرلمان لإجراء بعض التعديلات القانونية لتحقيق التوازن وخدمة المواطنين بشكل أفضل.