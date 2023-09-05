الموظف طاير بالخبر.. صرف مكافأة مالية مقابل الاجازات لكافة الموظفين العاملين تبعًا لاخر المستجدات

مكافأة مالية مقابل الاجازات، يُعرَف رصيد الإجازات على أنه المبلغ الذي يستحقه الموظف عند نهاية فترة خدمته، سواء كان ذلك بالنسبة للإجازات الاعتيادية التي لم يستفدها خلال فترة خدمته حتى تاريخ سريان القانون رقم 81 لعام 2016، أو بالنسبة للإجازات المؤجلة التي تجاوزت الثلاث سنوات من تقديم طلب الحصول عليها نتيجة رفض السلطة المختصة لأسباب تتعلق بالمواطن.

مكافأة مالية مقابل الاجازات

يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته السنوية الاعتيادية بالكامل للحصول على مكافأة مالية مقابل الاجازات وإلا ستفقد حقه فيها، لا يُسمح بتأجيل هذه الإجازات إلا لأسباب ترتبط بمصلحة العمل وبحد أقصى لمدة ثلاث سنوات.

عدد أيام الإجازات الاعتيادية يتم تحديدها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى من تاريخ بدء العمل بعد مرور ستة أشهر.

21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

الاوراق المطلوبة للحصول على رصيد الاجازات

للحصول على مكافأة مالية مقابل الاجازات، يجب تقديم المستندات التالية حسب الحالة:

في حالة الصرف وفقًا لقرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017، يتوجب تقديم:

– بيان مُعتمد من الجهة المُختصة يُفيد بالموافقة على صرف رصيد الإجازات، ويتم ذلك بناءً على توجيهات وزارة المالية وفقًا للقرار المشار إليه، والذي يحدد شروط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي كانت قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.

– إقرار مُوثق بالشهر العقاري يتنازل به المستحق أو المستحقون عن أية دعاوى قانونية في حال رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.