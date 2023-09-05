نادي برشلونة ينفجر من الغضب .. ويقدم مجموعة شكاوي ضد الحكام .. تشافي لم يتمالك أعصابه ويطيح

نادي برشلونة الإسباني بالبدء في مراجعة جميع الحالات التحكيمية الجدلية التي وقعت خلال مبارياته في الدوري الإسباني الممتاز الليجا، بالإضافة إلى مباريات فريقه الخصم التقليدي ريال مدريد، في نهاية أغسطس الماضي، انطلق الدوري الإسباني رسميًا، وانتهت أمس الأحد مباريات الجولة الرابعة في موسمه الجديد، لمعرفة سبب تقديم الشكاوي تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أخبار نادي برشلونة اليوم

وكان تشافي هيرنانديز أول من انتقد هذه الأخطاء، حيث أدرك بقلقه بشأن قرار الحكام لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، على الأقل بطريقة محدودة، ولكن هذا القلق تحول إلى غضب كبير حيث يؤمن بأن تقنية الفيديو أصبحت غير فعالة في تصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة أس الإسبانية، يعد برشلونة قائمة كاملة تحتوي على تحليل شامل للقرارات التحكيمية التي بحسبهم، تم احتسابها لصالح مدريد وألحقت أضرارا بالبلوجرانا منذ بداية الموسم.

تضم قائمة الأخطاء التحكيمية لنادي برشلونة ما يلي

قام حكم المباراة بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو (جيل مانزانو) بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيك بلباو على ميليتاو خلال الجولة الأولى. أما في مباراة برشلونة ضد خيتافي، فقد احتسب الحكم (سوتو جرادو) ركلة جزاء لصالح برشلونة في كرة جافي.

جود بيلينجهام – ريال مدريد

في الجولة الثانية، تمت لمسة يد على بيلينجهام أثناء تعادل النتيجة 1-1 في مباراة ألميريا التي كان يديرها الحكم سانشيز مارتينيز، لم يتم احتساب ركلتي جزاء لصالح برشلونة، الأولى للأمين والثانية لليفاندوفسكي (مونيز رويز)، خلال مواجهة ضد فياريال.

لامين يامال – برشلونة

تم إلغاء الهدف لفريق سيلتا فيجو خلال الجولة الثالثة بسبب خطأ يعتبره كيبا، حارس فريق ريال مدريد، والذي كان يقود الفريق في المباراة بتوجيهات (دياز دي ميرا). وبالإضافة إلى ذلك، تم احتساب هدف لفريق فياريال رغم وجود تسلل في المباراة التي كان يقودها (هيرنانديز هيرنانديز) في مواجهة برشلونة، في الجولة الرابعة، سجّل خوسيلو هدفا بعد استفادته من تسلّل سُجِّل سابقًا، خلال مباراة بين فريقي ريال مدريد وخيتافي، وكان التحكيم بإشراف ميليرو لوبيز.

تقنية الفيديو

وتتسبب مخاوف النادي الكتالوني من تدخل تقنية الفيديو في جميع هذه الحالات، وصحيحة في كل واحدة منها، رغم وجود بعض الأخطاء. يتذكر برشلونة أيضًا أن اللجنة الفنية كانت مضطرة لإرسال تصحيح بشأن ركلة جزاء لم تُحتسب لصالحهم في المباراة الأولى ضد خيتافي بسبب لمسة يد سابقة، واعترفت في تلك اللحظة بوجود خطأ فيها.

وعلى الرغم من أن برشلونة قد أعدت هذه القائمة، لا يوجد أحد يعلن عن الخطوة التالية التي ستتخذها النادي الكتالوني، بسبب عدم اليقين الحاصل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد قضية روبياليس، وهذا يستدعي وجود مسئولين لتقديم شكوى رسمية، من وجهة نظر البلوجرانا.