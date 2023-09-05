6 طرق تنتظر الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن .. قرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كأس العالم للأندية 2023، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية لأول مرة منافسات كأس العالم للأندية. تنطلق المسابقة في مدينة جدة وتضم أبطال القارات من جميع أنحاء العالم، وستستمر من 12 ديسمبر إلى 22 ديسمبر، الفيفا يتوصل إلى تاريخ قرعة كأس العالم للأندية، حيث تم تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في بداية سبتمبر، لمعرفة الفرق المشاركة والقنوات الناقلة لقرعة كأس العالم وموعد القرعة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ستكون في عام 2023

فاز الأهلي، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال أفريقيا، مانشستر سيتي، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا، أوراوا رد دايموندز، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال آسيا، كلوب ليون، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي، الفريق الحاصل على لقب دوري أبطال أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الاتحاد السعودي، البلد المستضيف، وبطل كوبا ليبرتادوريس (الفائز لم يتم تحديده بعد).

مسابقة كأس العالم للأندية لعام 2023

يلتقي أوكلاند سيتي، الفريق الذي يتوج بطلاً لأوقيانوسيا، مع الاتحاد، الفريق المستضيف، في المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي المرحلة الثانية من البطولة، يجري مباراتان إقصائيتان تحددهما قرعة فيفا بين أربعة فرق، وهي الأهلي، بطل أفريقيا، أوراوا، بطل آسيا، ليون، بطل الكونكاكاف، بالإضافة إلى الفريق المتأهل من المرحلة الأولى، يبدأ البطل من قارتين أوروبا وأمريكا الجنوبية المنافسة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

6 طرق تنتظر الأهلي في قرعة فيفا

يتوقع نادي الأهلي أن يُجرى فيه 6 مباريات في بطولة كأس العالم، هناك ستة مسارات محتملة للأندية في بطولة كأس العالم للأندية.

المسار الأول هو مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند في حالة التأهل، ثم مواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

المسار الثاني هو مواجهة أوراوا الياباني في حالة التأهل، ثم مواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

المسار الثالث هو مواجهة ليون المكسيكي في حالة التأهل، ثم مواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

المسار الرابع هو مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند في حالة التأهل، ثم مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

المسار الخامس هو مواجهة أوراوا الياباني في حالة التأهل، ثم مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

المسار السادس هو مواجهة ليون المكسيكي في حالة التأهل، ثم مواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

وفقاً للموقع الرسمي، ستقوم فيفا بتحديد جدول مباريات كأس العالم للأندية في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء القرعة، تقام قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وموعدها اليوم الثلاثاء في الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة، سيتم نقل المباريات عبر قنوات “SSC” التليفزيونية بالإضافة إلى منصات فيفا الرقمية، يشارك في سحب القرعة اللاعب الإيفواري يايا توريه.