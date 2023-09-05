رابط نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق جميع المحافظات

رابط نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تدشين رابط الكتروني خاص للإطلاع على نتيجة الاختبار التحصيلي للمتفوقين للعام الدراسي 2023 -2024 ، وكانت الوزارة قد أعلنت عن الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات التي سوف يتم الإعلان عنها للطلاب .

نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم ارسال كشوفات نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 في جميع المدارس حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة، وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم في يوليو الماضي، وأعلنت الوزارة عن غلق باب التقديم في 6 أغسطس إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 570 درجة للمسلمين .

وعن 475 لغير المسلمين .

رابط نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق عن وجود رابط الكتروني خاص حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائج الاختبار التحصليلي للمتفوقين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: