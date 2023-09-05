أخبار التعليم
مصاريف تجارة إنجلش 2023/2024 بجميع الجامعات الحكومية والخاصة
مصاريف تجارة إنجلش 2023/2024 بجميع الجامعات الحكومية والخاصة
يهتم الكثير من أولياء الأمور بالتعرف على مصاريف تجارة إنجلش حكومي وخاص للعام الجديد وتم الاعلان من الوزارة عن انه اقتراب موعد التعرف على المصاريف خلال الشهر الحالي ومن خلال مقالنا سنتعرف على مصاريف تجارة إنجلش 2023/2024.
مصاريف تجارة إنجلش 2023/2024
هو من ضمن ما يشغل الكثير حتى يتم معرفتهم على المبلغ المحدد لسداده قبل بداية العام الدراسي الجديد فقد جاءت مصروفات تجارة إنجليزي في الجامعات الحكومية 2023 والتي تختلف من عام لاخر على اساس بعض من المعايير التي لم يتم الاعلان عنها من الوزارة ولكنها سنتعرف على مؤشرات للعام الجديد.
اقرا أيضًا: مصاريف كليه تجاره انجلش كم ؟ تنسيق كلية تجارة إنجليزي 2023-2024 الجامعات الحكومية والخاصة
مصروفات تجارة إنجليزي
تنقسم المصاريف إلى الترم الأول والثاني، وهي كما يلي.
- بلغت مصاريف كلية تجارة إنجليزي جامعة عين شمس 17 ألف جنيه للترمين.
- اما عن مصاريف كلية تجارة إنجليزي في جامعة القاهرة هي 15 ألف جنيه.
- كلية تجارة إنجليزي في جامعة حلوان هي 9 آلاف جنيه في السنة انتظام.
- اما عن مصاريف السنة في الترمين انتساب في كلية تجارة إنجليزي في جامعة حلوان هي 12 ألف جنيه.
- مصاريف كلية تجارة إنجليزي في جامعة الإسكندرية 12 ألف جنيه للترمين.
- كلية تجارة إنجلش في جامعة كفر الشيخ 7 آلاف جنيه في السنة.
- مصروفات كلية تجارة إنجلش جامعة أسوان 6 آلاف جنيه.
- كما اوضحت ان مصاريف كلية تجارة إنجليزي جامعة سوهاج 15 ألف جنيه.
- حيث انه تم الاعلان عن مصاريف كلية تجارة إنجليزي جامعة دمياط 11 ألف جنيه.