“منصة مظلتي” كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 “spa.gov.iq” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدفعة التاسعة للرعاية الاجتماعية والتي سيتم الاعلان عنها في منصة مظلتي حيث ان الهدف منها القضاء على الفقر ومساعدة الاسر المحتاجة على سداد احتياجاتها ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

قد تقدم ما يصل إلى 300 الف طلب وانها مبادرة معلن عنها من حكومة بالعراق لمساعدة الأسر المحتاجة وتم وضع العديد من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول على هذه الرعاية والتي من بينها.

يجب أن يكون المتقدمون من الأسر المحتاجة.

يكون لديهم دخل شهري ضعيف.

كما انه لابد من ان يكون ليس لديها معيل رسمي.

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

أن يكون لدى الأسرة على الأقل أربعة أفراد.

يكون عمر المتقدم أكثر من 18 سنة، وأن لا يقل عمر الرجال عن 60 سنة وعمر السيدات بين 15 و55 سنة.

كما انه يجب ان يكون المتقدم مسجل مسبقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

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الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن الاستعلام عن الأهلية بسهولة من خلال الاتي.