طريقة تفعيل حساب PayPal بواسطة ماسترد كارد Neteller

كما ان بنك الباي بال من ضمن البنوك التي تقوم بالتعاملات الخاصة بها على الانترنت ويمكننا من خلال الحصول على بطاقة ماستر كارد Neteller ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تفعيل حساب PayPal.

طريقة تفعيل حساب PayPal

يمكن ان يتم القيام بتفعيل حساب PayPal باستخدام بطاقة MasterCard حيث انه لابد من ان يوجد بها رصيد ويتم من خلال ان يتم القيام بذلك.

يتم الدخول على الموقع الرسمي PayPal.

ثم يتم كتابة معلوماتك الشخصية.

بعدها كتابة كلمة المرور.

يتم اختيار اضافة حساب.

الضغط على زر Get Verified.

ثم اختار Link and confirm my card.

الضغط على Select a card.

بعدها سيتم اختيار إضافة ماستركارد

كتابة رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

دخال رمز الأمان.

يطلب منك التحقق من بطاقة الماستركارد، حيث ستحتاج إلى إدخال رمز التحقق المؤلف من أربعة أرقام.

كيفية تفعيل من خلال حساب بنك neteller

يمكننا ان نقوم بتفعيل هذا الحساب من خلال البنك الموضح وانه يتم القيام بالاتي وهو.