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طريقة تفعيل حساب PayPal بواسطة ماسترد كارد Neteller
طريقة تفعيل حساب PayPal بواسطة ماسترد كارد Neteller
كما ان بنك الباي بال من ضمن البنوك التي تقوم بالتعاملات الخاصة بها على الانترنت ويمكننا من خلال الحصول على بطاقة ماستر كارد Neteller ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تفعيل حساب PayPal.
طريقة تفعيل حساب PayPal
يمكن ان يتم القيام بتفعيل حساب PayPal باستخدام بطاقة MasterCard حيث انه لابد من ان يوجد بها رصيد ويتم من خلال ان يتم القيام بذلك.
- يتم الدخول على الموقع الرسمي PayPal.
- ثم يتم كتابة معلوماتك الشخصية.
- بعدها كتابة كلمة المرور.
- يتم اختيار اضافة حساب.
- الضغط على زر Get Verified.
- ثم اختار Link and confirm my card.
- الضغط على Select a card.
- بعدها سيتم اختيار إضافة ماستركارد
- كتابة رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- دخال رمز الأمان.
- يطلب منك التحقق من بطاقة الماستركارد، حيث ستحتاج إلى إدخال رمز التحقق المؤلف من أربعة أرقام.
كيفية تفعيل من خلال حساب بنك neteller
يمكننا ان نقوم بتفعيل هذا الحساب من خلال البنك الموضح وانه يتم القيام بالاتي وهو.
- يتم في البداية الدخول على حسابك في بنك neteller .
- اختار History، ستجد هناك قائمة بجميع العمليات الناجحة.
- ابحث عن العملية التي قمت بها لربط بطاقة الماستر كارد بحساب باي بال.
- قم بالدخول بعد ذلك إلى صفحة الإشعارات في حساب PayPa.
- النقر على زر تأكيد بطاقتي الائتمانية أو الخصم.
- إدخال الرقم المكون من أربعة أرقام الذي تلقيته في البنك.
- الضغط على زر Confirm Card.
- ستصل رسالة تؤكد ربط ماستر كاردك بحساب باي بال.