نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 “ظـهرت الآن” بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023، ترتفع مؤشرات البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المحافظات المصرية المختلفة بالبحث عن نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023، خاصة بعد أن تم الإعلان أمس عن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني وأصبح الطلاب يتساءلون عن موعد ظهور النتائج وما إن كانت ستظهر عبر موقع الأزهر الشريف أم في المدارس ونسبة النجاح وكل التفاصيل، وذلك ما سنتابعه معكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل.

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023

شهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لـ نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 70.36% للقسمين العلمي والأدبي، حيث جاءت نسبة نجاح الطلاب في قسم العلمي 67.63% والقسم الأدبي 71.71%، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني للثانوي الأزهري بلغ نحو 49693 ألف طالب وطالبه، منهم 33238 طالب في القسم الأدبي وعدد 16455 طالب في القسم العلمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم الآن بشكل رسمي من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وهي الموقع الوحيد الرسمي الخاص بالإعلان عن النتائج.

رابط نتيجة الدور الثاني الثانوية الأزهرية 2023

أصبح الآن بإمكان الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، كالآتي: