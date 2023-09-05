منحة 1000 جنيه لكل مواطن يحمل بطاقة رقم قومي به هذه الأرقام.. هيئة البريد توضح

منحة 1000 جنيه لكل مواطن، مع انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود روابط إلكترونية تنسب إلى البريد المصري، والتي زعمت منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، غير صحيح، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأخبار بشدة.

منحة 1000 جنيه لكل مواطن

أكدت الهيئة أنه لا صحة لمنح مكافأة منحة 1000 جنيه لكل مواطن لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المنتشرة مزيفة تمامًا وأن هذه المكافآت غير حقيقية، وليس لها أي علاقة بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الإعلانات الرسمية لأنشطتها تتم من خلال قنوات الاتصال الرسمية أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم الساخن 16789، وحذرت المواطنين بشدة من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تهدف إلى استغلال بياناتهم الشخصية، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروجون لتلك الروابط الوهمية.

منحة العمالة الغير منتظمة الـ 1000 جنيه

سيتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط واللوائح والنظم والقوانين الضرورية، منحة 1000 جنيه لكل مواطن هذا الصندوق الجديد سيوفر فرصًا كبيرة للفئة من العمالة غير المنتظمة التي لم تكن متاحة من قبل. فسيكون بإمكان أي عامل غير منتظم في أي قطاع أو مجال التسجيل وسداد الاشتراك، بهدف زيادة عدد العمالة غير المنتظمة وتعزيز توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

أصدرت وزارة العمل منشورًا يشدد على جميع الجهات والشركات التعامل مع المقاولين على ضرورة الحصول على وثيقة من القوى العاملة تثبت تسجيل العمالة غير المنتظمة لديهم. تم تسجيل 350 ألف عامل غير منتظم حتى الآن، وتستهدف الوزارة زيادتهم إلى 2.5 مليون عامل بنهاية العام الحالي. وأشارت إلى أن لديها قاعدة بيانات مُحكمة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، ويمكن تعديلها بناءً على الاحتياجات، حيث يمكن للعمالة غير المنتظمة الانضمام إلى العمالة المنتظمة، ويتم متابعتهم بشكل مستمر من خلال التعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية.