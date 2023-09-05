نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور أول عــموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، حتى الآن ما زال جميع الطلبة والطالبات في كل المحافظات العراقية المختلفة يبحثون عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الخاصة بالدور الأول، حيث كان هناك عدد كبير من الطلاب قد تقدموا باعتراضات على الدرجات الخاصة بهم في العديد من المواد الدراسية وذلك بعد ظهور نتيجة الدور الأول حيث يظنون أن هناك خطأ في التصحيح أو في التجميع، وتعمل وزارة التربية العراقية على إعادة التصحيح مرة أخرى لهؤلاء الطلاب حرصاً منها أن يأخذ كل طالب حقه كاملًا إن كان له الحق، ونوفر من خلال هذا المقال على موقع البديل الإخباري كل ما يخص النتائج لجميع الأقسام.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

ترقب كبير جداً ينتشر بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في المحافظات العراقية حيث ينتظرون إعلان وزارة التربية عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 للقسم الأدبي والتطبيقي والأحيائي، وحتى هذه اللحظة ما زالت أعمال التدقيق الخاصة بأوراق إجابات الطلاب الذين تقدموا على الاعتراضات لهذا العام قائمة، وتشير المصادر إلى أن النتائج قد اقتربت من الظهور رسمياً وستكون متاحه أمام جميع الطلبة والطالبات عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا الوزاري حتى يتمكنوا من الاستعلام عنها بكل سهولة.

موقع ملازمنا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

ساعات قليلة وستكون نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول لجميع الأقسام متاحه أمام الطلاب، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها لاستخراج النتائج بسهولة بالاسم أو الرقم الامتحاني:-