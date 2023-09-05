“القبول المركزي” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 الحدود الدنيا علمي “احيائي – تطبيقي” وادبي

ترقب العديد من الطلاب الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية خلال الساعات الأخيرة، وذلك خاصة بعد اجتياز امتحانات الثانوية العامة بنجاح في العراق، ولهذا ستقوم الوزارة بتحديد نسب القبول في هذه الجامعات، ولهذا سوف نلقي نظرة على هذه المعدلات، وكيفية الاطلاع عليها عبر السطور القادمة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

معدلات القبول 2023 في العراق أمر هام جدا يتم البحث عنه بشكل كبير في تلك الفترة، حيث أن نسب القبول المطلوبة للالتحاق بالكليات في العراق تختلف من جامعة إلى أخرى، وتكون معدلات القبول في الجامعات العراقية على النحو التالي:

يتطلب الالتحاق بكلية الطب الكندي في جامعة بغداد معدل قدره 100.6%.

وبينما تكون نسبة القبول في كلية الهندسة الإلكترونية وعلوم الاتصالات في نفس الجامعة 95.80%.

وفيما يتعلق بكلية العلوم بجامعة البصرة، يكون المعدل المطلوب للالتحاق بها هو 67%.

وأما كلية الصيدلة بجامعة بغداد، فتتطلب معدلًا لا يقل عن 98.67%.

وكذلك كلية الطب بنسبة 100.9%.

ويجب على الطلاب الحصول على تقدير يتوافق مع هذه النسب للالتحاق بالكليات المختلفة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية الحد الأدنى

للتعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية يجب على الطلاب التسجيل في الجامعات العراقية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة دائرة الدراسات والتحقيق والمتابعة عبر الإنترنت.

إدخال رقم التسجيل الخاص بك وكذلك رقم السر الخاص بك للدخول إلى النظام.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية وتأكد من دقتها واكتمالها.

بعد الانتهاء من تعبئة البيانات، ستظهر لك قائمة بجميع الكليات المتاحة ومعدلات القبول المطلوبة لكل كلية.

هذه الخطوات تساعدك على إكمال عملية التسجيل في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد والاطلاع على معدلات القبول في كافة الجامعات بالعراق.