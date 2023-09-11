رسمياً spa.gov.iq منصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تتواجد عن عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق حيث تهتم الوزارة بتوفير الدعم والرعاية الأفراد المستحقين، وتستطيع الاستطلاع على هذه القوائم من خلال موقع الوزارة الرسمي وتعد هذه البرامج فرصة للأفراد المستحقين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة، ونعرفكم في السطور التالية على طريقة الوصول إلى هذه القوائم فتابعوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

بصدد الحديث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يجب الاشارة إلى نية الحكومة العراقية توسيع برنامج الرعاية الاجتماعية حتى يتمكن من استيعاب المزيد من الأشخاص المستحقين للدعم، حيث تعمل هذه البرامج على توفير المساعدات للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع كما تهدف الى توفير الحماية والدعم للأسر المحتاجة والتي لديها ظروف عسيرة ومن أهم هذه الظروف البطالة أو الاعاقة أو الشيخوخة أو الأسر المحتاجة ماديًا.

تقديم دعم المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تستطيع جميع الفئات المحتاجة التقديم طلبات حتى يصبح اسمه من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كما يلي:

يجب على مقدم الطلب كتابة استمارة طلب الدعم الاجتماعي وتقديمها الى الجهة الحكومية المختصة.

ويجب التوفير بعض الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وشهادة الدخل الشهاده الحالة الاجتماعية.

بعدها يخضع طلبك للمراجعة والتقييم عن طريق الجهات المختصة من أجل التحقق إذا كنت تستحق هذا الدعم الاجتماعي أم لا.

بعدها سيتم اعلان نتيجة الطلب سواء تم قبوله أو رفضه ويمكنك أن تحصل على هذا الدعم في حالة توافر الشروط المحددة.

ويجب أن تقوم بزيارة تجاه المختصة من اجل التعرف على المزيد من المعلومات الخاصة بعملية التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

منصة مظلتي 2023

بإمكانك التعرف على المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال منصة مظلتي التي تساعد على تحسين وتسهيل تقديم الرعاية الاجتماعية كما أنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى وتساعد على زيادة ثقة الناس في توفير المساعدات الاجتماعية، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية من خلال هذه الخطوات:

زيارة منصة مظلتي وتسجيل الدخول .

بعد ذلك اختر خدمات الرعاية اضغط على زر الاستعلام .

ثم قم بكتابة رقم الهوية جميع المعلومات الأخرى المطلوبة وتأكد من صحتها .

واخيرًا اضغط على بحث .

تعد هذه المنصة من أفضل المنصات الاجتماعية التي تقدم العديد من الخدمات المميزة لكافة المواطنين، حيث أنها تساعدهم في إتمام الكثير من الأمور بشكل الكتروني، وذلك بدلا من الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل القيام بها، وذلك بهدف التسهيل على جميع المواطنين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يترقب المواطنون الآن ظهور الأسماء المقبولة في الرعاية الاجتماعية، حيث أن وزارة العمل تقوم بالإعلان عن اسماء الوجبة الخامسة في أقرب وقت ممكن، وذلك لكي يتم التعرف عليها بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بها أو من خلال منصة مظلتي من داخل المنزل عبر كتابة رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمواطن.