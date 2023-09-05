تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة لمتابعة نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023 مواجهة متوقعة الأهلي والاتحاد

تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة، زاد البحث في الساعات الأخيرة من جانب الملايين من محبي كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم كله عن تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة الجديد 2023 على النايل سات وكافة الأقمار الصناعية حيث تعد هذه القناة هي الأكثر مشاهدة في الفترة الأخيرة وذلك نظراً لما تعرضه من محتوى رياضي مميز للغاية، ولذلك فيرغب الجميع في الاستمتاع بهذا المحتوى وبما تقدمه تلك القناة.

تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة

حدث هام جداً يترقبه الجميع في الوقت الحالي ويتم نقله حصرياً ومباشرة عبر تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة 2023 ألا وهو قرعة كأس العالم للأندية 2023/2024، والذي سيتم إقامته في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري، وتقوم قناة beIN SPORTS الإخبارية بنقل أحداث ذلك الحفل عبر القناة المجانية وذلك على التردد الحالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة على سهيل-1 – °25.5 درجة شرق كالآتي:-

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11566.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

بعد أن تعرفنا على تردد قناة بين سبورت الاخبارية المفتوحة الناقلة لـ نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023 والتي تم الإعلان عنها منذ دقائق قليلة وأسفرت عن مواجهات قوية جداً كالآتي:-