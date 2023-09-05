موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023… ورابط تحديث بيانات المستفيدين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر ومحدودي الدخل ويتم صرفه شهرياً وتحديداً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية …..

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

حيث أكدت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت خلال الساعات القليلة أنه من المقرر أن يكون صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023، في يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 ولهذا لن يتم التقديم أو التبكير لأن يوم الأجد ليس إجازة أو عطلة رسمية بالمملكة السعودية، وكشف حساب المواطن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لطلب الحصول على برنامج الدعم والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على حساب المواطن

وأكدت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على المستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم في الموعد المحدد حتى لا يتعرض حسابهم إلى التجميد، وأشار إلى أنه يجب الالتزام بالشروط التالية ….

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يغادر الأراضي السعودية ويكون دائم الإقامة بها.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أن يكون لديه حساب بنكي حتى يتم إيداع مبلغ البرنامج عليه.

أن يقدم المواطن كافة الأوراق التي تثبت أن مستحق للدعم.

ألا يكون لديه عقار أو ممتلكات ذات قيمة عالية .

رابط تحديث بيانات حساب المواطن