رابط تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية عمان 2023-2024

رابط تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية، من أهم المنصات التعليمية التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور والتي أعلنت عنها وزارة التعليم بعمان أنها همزة الوصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأنها متاحة لجميع الطلاب من جميع المراحل الدراسية، حيث توفر المنصة عدد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين أبرزها سهولة الإطلاع على المناهج والدروس المقررة على الطلاب، هذا بالإضافة إلى المراجعات والإطلاع على الواجبات المدرسية ورفعها على المنصة للتصحيح، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية 2023-2024.

رابط تسجيل دخول منصة منظرة التعليمية

الدخول على رابط منصة منظرة التعليمية من هنا.

ادخال الرقم القومي للطالب .

ادخال تاريخ ميلاد الطالب.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على تسجيل .

سوف يتم اعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية .

يرجى كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب أن تحتوي كلمة المرور على 8 أحرف صغيرة وكبيرة وارقام ورموز.

ثم قم بالضغط على حفظ كلمة المرور.

يمكن للطالب الآن الدخول على المنصة والاستفادة بما تقدمه على من مناهج تعليمية .

خطوات التسجيل في منصة منظرة من الهاتف أو التابلت