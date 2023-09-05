results.mlazemna.com نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الكرخ الأولى والثانية وكل المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، بدأ الإدارات التعليمية في المحافظات العراقية المختلفة بالإعلان عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع الأقسام منذ دقائق قليلة، حيث كانت الوزارة قد أشارت إلى أن النتائج ستكون متاحه عبر كل مديرية على حدة ولن يتم الإعلان عن النتائج بشكل مركزي وذلك فور انتهاء كل مديرية من عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات ليتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية وعبر موقع نتائجنا، ونحن نتابع معكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال بشكل تفصيلي كل ما يخص النتائج.

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

حالة كبيرة جداً من الترقب والانتظار تنتشر بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، حيث تم الإعلان عن النتائج في عدد من المحافظات والإدارات التعليمية والتي من بينها كل من:-

محافظة البصرة: تم إعلان نتائج القسم الأدبي والتطبيقي.

محافظة ميسان: تم إعلان نتائج القسمين الأدبي والتطبيقي.

الكرخ الأولى: تم إعلان نتائج القسمين الأدبي والتطبيقي.

الكرخ الثانية: تم إعلان نتائج القسم الأدبي والتطبيقي.

محافظة صلاح الدين: تم إعلان نتائج القسم التطبيقي.

محافظة النجف: تم إعلان نتائج القسمين التطبيقي والأدبي.

محافظة ديالي: إعلان نتائج القسم الأدبي.

وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التصحيح في القسم الأحيائي وكذلك باقي الأقسام في كل المحافظات الأخرى.

استخراج نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023

يمكن الآن للطلاب في المحافظات التي ظهرت بها نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الاستعلام عنها بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع نتائجنا الوزاري .

. الخطوة الثانية: يجب اختيار نتائج اعتراضات السادس اعدادي 2023 دور اول.

الخطوة الثالثة: اختيار القسم المناسب.

الخطوة الرابعة: اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة: الضغط على تنزيل وستجد عدد التغييرات في الدرجات وكذلك كشف بالنتائج.

خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم وزارة التربية العراقية من خلال الإدارات التعليمية المختلفة بالإعلان عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول، حيث ظهرت حتى الآن النتائج لبعض المحافظات في الأقسام (الأدبي والتطبيقي)، ولكن لم تظهر نتائج القسم الأحيائي في أي محافظة حتى هذه اللحظة ومن المتوقع أن ينتهي التصحيح خلال الساعات في باقي المحافظات ويتم إعلان النتائج رسمياً.