استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023 … والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم tk.moss.gov.eg

استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023، أصبح من أهم برامج الدعم التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وقد أكدت وزارة التضامن الإجتماعي على السفحة الرسمية لها على الإنترنت أن المواطن يمكنه الحصول على دعم تكافل وكرامة بكل سهولة، إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام تكافل وكرامة فتابعونا .

استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2023، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية خاصة في ظل انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، ومن خلال الخطوات الآتية سوف نتعرف على رابط استعلام معاش تكافل وكرامة.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

او الدخول على رابط برنامج تكافل وكرامة من هنا .

ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

سوف يظهر أمامك حالة الطلب المقدم بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن تكون الأسرة لديها أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

ألا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو العام.

ألا يكون المتقدم مشترك في برامج دعم أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة