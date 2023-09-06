PDF رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 كـل المحافظات أحيائي وتطبيقي والأدبي بالاسم والرقم الامتحاني موقع نتائجنا الوزاري

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، بدأت الإدارات التعليمية المختلفة في العراق بالإعلان عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور أول لطلاب القسم الأدبي والقسم التطبيقي والأحيائي، حيث أن الإعلان عن تلك النتائج الخاصة بتظلمات الطلاب في المواد التي لم ينجحوا بها أو المواد التي شعروا بالظلم في درجاتها، وإليكم كل تفاصيل الإعلان عن النتائج من خلال هذا المقال.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 للإعلان عن النتائج عبر موقعها الرسمي وعبر موقع نتائجنا حيث سيتم نشر كشوفات PDF بها نتائج الطلاب الذين تم قبول اعتراضاتهم وتغيرت درجاتهم في المواد، وفي حال عدم قبول الاعتراض لن تجد اسم الطالب في تلك الكشوفات، وحتى الآن أعلنت العديد من المحافظات عن نتائج الاعتراضات في القسم التطبيقي والأدبي ولم يتم الإعلان عن نتائج الاحيائي في أي محافظة.

اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023

يمكن تنزيل النتائج عبر رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 حيث يجب على الطالب اختيار المحافظة التابع لها ومن ثم النقر على كلمة تنزيل وسيجد كشف بنتائج الطلاب الذين تم تغيير درجاتهم وعددهم.

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف تم الرفع تنزيل ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان تم الرفع تنزيل المثنى في الانتظار قريبا اعتراضات السادس الادبي الدور الاول 2023