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PDF رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 كـل المحافظات أحيائي وتطبيقي والأدبي بالاسم والرقم الامتحاني موقع نتائجنا الوزاري

AHMEDمنذ 34 دقيقة
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رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، بدأت الإدارات التعليمية المختلفة في العراق بالإعلان عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور أول لطلاب القسم الأدبي والقسم التطبيقي والأحيائي، حيث أن الإعلان عن تلك النتائج الخاصة بتظلمات الطلاب في المواد التي لم ينجحوا بها أو المواد التي شعروا بالظلم في درجاتها، وإليكم كل تفاصيل الإعلان عن النتائج من خلال هذا المقال.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 للإعلان عن النتائج عبر موقعها الرسمي وعبر موقع نتائجنا حيث سيتم نشر كشوفات PDF بها نتائج الطلاب الذين تم قبول اعتراضاتهم وتغيرت درجاتهم في المواد، وفي حال عدم قبول الاعتراض لن تجد اسم الطالب في تلك الكشوفات، وحتى الآن أعلنت العديد من المحافظات عن نتائج الاعتراضات في القسم التطبيقي والأدبي ولم يتم الإعلان عن نتائج الاحيائي في أي محافظة.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023

يمكن تنزيل النتائج عبر رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 حيث يجب على الطالب اختيار المحافظة التابع لها ومن ثم النقر على كلمة تنزيل وسيجد كشف بنتائج الطلاب الذين تم تغيير درجاتهم وعددهم.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىفي الانتظار
 قريبا

اعتراضات السادس الادبي الدور الاول 2023

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىفي الانتظار
 قريبا

لم يتبقى سوا محافظات قليلة فقط هي التي لم تعلن عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول التطبيقي والأدبي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الباقي خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت، حيث سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج pdf بكل سهولة من خلال الخطوات التي ذكرناها لكم.

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AHMEDمنذ 34 دقيقة
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