PDF رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 كـل المحافظات أحيائي وتطبيقي والأدبي بالاسم والرقم الامتحاني موقع نتائجنا الوزاري
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، بدأت الإدارات التعليمية المختلفة في العراق بالإعلان عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور أول لطلاب القسم الأدبي والقسم التطبيقي والأحيائي، حيث أن الإعلان عن تلك النتائج الخاصة بتظلمات الطلاب في المواد التي لم ينجحوا بها أو المواد التي شعروا بالظلم في درجاتها، وإليكم كل تفاصيل الإعلان عن النتائج من خلال هذا المقال.
رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023
حددت وزارة التربية رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 للإعلان عن النتائج عبر موقعها الرسمي وعبر موقع نتائجنا حيث سيتم نشر كشوفات PDF بها نتائج الطلاب الذين تم قبول اعتراضاتهم وتغيرت درجاتهم في المواد، وفي حال عدم قبول الاعتراض لن تجد اسم الطالب في تلك الكشوفات، وحتى الآن أعلنت العديد من المحافظات عن نتائج الاعتراضات في القسم التطبيقي والأدبي ولم يتم الإعلان عن نتائج الاحيائي في أي محافظة.
اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023
يمكن تنزيل النتائج عبر رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 حيث يجب على الطالب اختيار المحافظة التابع لها ومن ثم النقر على كلمة تنزيل وسيجد كشف بنتائج الطلاب الذين تم تغيير درجاتهم وعددهم.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|في الانتظار
اعتراضات السادس الادبي الدور الاول 2023
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|في الانتظار
لم يتبقى سوا محافظات قليلة فقط هي التي لم تعلن عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول التطبيقي والأدبي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الباقي خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا الوزاري على الإنترنت، حيث سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج pdf بكل سهولة من خلال الخطوات التي ذكرناها لكم.