“ظهرت” pdf استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول ملازمنا موقع نتائجنا الوزاري الرسمي

ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في بعض المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا، وتمت إعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب الذين قدّموا اعتراضات على درجاتهم في بعض المواد الدراسية بعد نشر النتائج، وستبدو النتائج على الفور عند الانتهاء من عمليات التصحيح في كل محافظة، ولهذا سوف نستعرض المزيد من التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

موقع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 تم تفعيله اليوم، حيث ينبغي التنويه أن وزارة التربية العراقية ذكرت أنه تم فتح باب تقديم الاعتراضات على هذه النتائج لهذا العام الحالي في 13 أغسطس الماضي، واستمر التقديم لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي، وتم تحديد قيمة رسوم الاعتراض على المادة الواحدة بحوالي 3000 دينار، وأكدت الوزارة أيضا أنه في حالة ظهور أي درجات إضافية للطلاب أثناء إعادة تصحيح الأوراق، سيتم منحهم هذه الدرجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 موقع ملازمنا

تم الآن نشر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في العراق بعض المحافظات، من خلال اتباع الطريقة الآتية:

ادخل إلى موقع نتائجنا .

انقر على “نتائج الاعتراضات”

و ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع الأقسام الأحيائي والأدبي والتطبيقي.

انقر بعد ذلك على كلمة “تنزيل” أمام المحافظة التي تنتمي إليها.

وستظهر النتيجة على الفور بصورة مرئية.

بهذه الطريقة، يمكنك معرفة نتيجة اعتراضك بسهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة.

ونوهت الوزارة أيضا عن تخصيص لجنة لفحص جميع الاعتراضات بعناية ودقة فائقة حيث تهدف هذه الجهود إلى حماية مصلحة الطلاب وضمان منح كل طالب الدرجات التي يستحقها بشكل عادل، كما أن إجراء تظلمات الطلاب تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسارهم الأكاديمي من خلال تصحيح الدرجات بعد تقديم الاعتراضات.