تحميل جراند ثفت أوتو 5  Grand Theft Auto V على الهاتف الاندرويد والايفون من المتجر الرسمي

قامت الشركة النتجة للعبة بعمل عدد من التحديثات على العبة وتمت اضافة بعض من المهام مليئة بالمتعة والاثارة وتدور حول رجل امريكي يعيش حياة سيئة ويدفعه للدخول في عالم الاجرام والفساد لكسب المال ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto V.

لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto V

تعد من ضمن الالعاب المفتوحة وتتميز بالكثير من المميزات حيث انها تتكون من عدد من الشخصيات التي تقوم بمهمام معينة وقامت الشركة المطورة بعمل تغييرات بسبب النجاح التى وصلت له هذه اللعبة منذ ان تم اصدارها وتمتلك مئات الملايين من المستخدمين حول العالم ويمكنك اللعب بكل شخصية لتنفيذ عمليات إجرامية كبيرة.

تقام قصة اللعبة في مدينة لوس سانتوس فقد قامت الشركة بجعل المناطق والشوارع والمباني واقعية تماما وليس خيالي حتى تشعر كانها واقع للاسمتاع وعدم الشعور بالملل وسوف تستمتع بقيادة السيارات الحديثه وبعض من الطائرات والسفينة.

قصة لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto V

تدور حول شاب فقير ويعيش في مدينة لوس سانتوس وصاحب العمل يعمل في أمور خارج القانون ويرغب في ضمه له للحصول علي المال، وسيقوم بذلك ولذلك تواجه الكثير من المخاطر وعليك القتال ويعمل في سرقة البنوك سوف تجد في اللعبة الاحداث مرتبة تماماً كما انها ستكون مثل المسلسلات واصبحت القصة واقعية بقدر كبير جداً، اشتهرت اللعبة ايضا باسم gta 5 stars.

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كيفية تحميل لعبة gta 5 على الهاتف