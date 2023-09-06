عاجل ⭕️ اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول كافة المحافظات موقع نتائجنا { ملازمنا } وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم عن إصدار نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2023 في بعض المناطق، وذلك عبر نظامها الخاص بالنتائج، حيث تمت عملية إعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب الذين تقدموا بالاعتراض على درجاتهم في بعض المواد الدراسية بعد إعلان النتيجة الأولية، وسيتم نشر نتائج هذه الاعتراضات فور انتهاء عملية التصحيح في كل محافظة، تفضلوا بمتابعة الموقع الخاص بنتائج الاعتراضات لمعرفة تفاصيل النتائج في منطقتك.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول

بعد الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2023 في العراق في منتصف شهر أغسطس الماضي، أتاحت وزارة التربية العراقية للطلاب فرصة التقديم للاعتراضات على هذه النتائج ابتداءً من 13 أغسطس 2023 واستمرت هذه الفترة لمدة أسبوع كامل، يجري حاليًا فحص ومراجعة جميع الاعتراضات التي تم تقديمها من قبل الطلاب في مختلف المواد الدراسية، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة مختصة لفحص هذه الاعتراضات بعناية ودقة فائقة.

من المتوقع أن تعلن نتائج هذه الاعتراضات خلال الأسبوع الجاري، قبل بدء الدور الثاني لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2023، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بشكل منفصل لكل محافظة، ولن يتم الإعلان عنها في جميع المحافظات في وقت واحد.

رابط استخراج نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي لعام 2023 هي مصدر اهتمام كبير للعديد من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، وتقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة جميع طلبات التظلمات بعناية فائقة لضمان دقة النتائج ونزاهة العملية التعليمية، من خلال الخطوات التالية يمكنك معرفة هذه النتائج كالتالي:

يمكن للطلاب الحصول على رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي لعام 2023 عن طريق زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ثم اختيار المحافظة التي ينتمون إليها من القائمة المتاحة.

بعد ذلك، يجب عليهم إدخال رقم الامتحان الخاص بهم للوصول إلى النتائج المطلوبة.

اعتراضات السادس

استمرت فترة التقديم للقسمين الأدبي والعلمي لمدة أسبوع كامل، وسُمح بالاعتراض على الإجابات برسوم تصل إلى 3000 دينار للمادة الواحدة، ويتم استرداد هذه الرسوم إذا ثبت وجود خطأ في الإجابات. حتى الآن، تم نشر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي في بعض المحافظات العراقية، وهي كما يلي: