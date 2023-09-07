كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والتي تشمل الوجبة التاسعة من الدفعة الخامسة والأخيرة يمكن للأفراد الاطلاع على هذه القائمة بسهولة عبر منصة مظلتي التي تم تفعيلها من قبل الوزارة. يكفي إدخال رقم البطاقة الذكية للحصول على المعلومات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات المتنوعة للفئات المستحقة مثل الأيتام والمعاقين والفقراء تشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من المساعدات الاجتماعية والبرامج التدريبية المهنية والرعاية الصحية والتأهيل الاجتماعي من ضمن هذه الخدمات المجتمعية تأتي الرعاية الاجتماعية للأمهات المسجلين في قائمة الفقراء في العراق حيث يتم تقديم دعم إضافي لهم من خلال توزيع وجبات غذائية تلبي احتياجاتهم.

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تجسد هذه الخدمات الاجتماعية الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأفراد المحتاجين والمستهدفين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والإعلام الإلكتروني تسهم الوزارة في تيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات الضرورية للمستفيدين ما يعزز من شفافية وفعالية العملية ويسهم في تحسين مستوى الحياة والرعاية للفئات المحتاجة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات ذات قيمة عالية.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من تأمين اجتماعي أو صحي.

يجب أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و60 سنة، والإناث بين 15 و55 سنة.

يجب أن تتألف الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

يجب أن تكون الأسرة بحاجة للدعم، وأن يكون الدخل الشهري ضعيفًا.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية