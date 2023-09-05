تحميل pdf منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجية الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، لا يزال البحث مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 التي أكدت وزارة العمل العراقية عن توافرها عبر موقعها الالكتروني ليتمكن الالاف المواطنين من استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الكترونيا على مدار اليوم، وقد بلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أكثر من 7 مليون شخص من محدودي الدخل والفقراء، واليكم رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وقد أعلنت وزارة العمل العراقية عن اصدار كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ليتمكن جميع من تقدموا بالطلبات من معرفة موقفهم من الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية لمواطنيها الفقراء لتوفير مستوى معيشة أفضل لهم، ويمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يمكن الدخول مباشرة عبر منصة مظلتي.

قم بالضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة الجديدة والتاسعة.

أكتب رقم البطاقة الذكية واسم الوجبة.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أدخل الكود المرئي الموجود امامك.

اضغط على كلمة تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وخلال الفترة الماضية قامت وزارة العمل العراقية بالكشف عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدممقيم بالعراق بشكل دائم.

أن يكن المتقدم من أصحاب الدخول المنخفضة والأسر الفقيرة والمتعففة عن السؤال.

ليس لديه تأمين صحي على الحياة أو تأمين اجتماعي.

أن يكون المتقدم مسجلًا في الشئون الاجتماعية.

ألا يقل عمر الرجال عن 60 عاما، والسيدات من 15 الى 50 عاما.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

كشف كرار العبيدي على الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي التابعة للوزارة عن أن الدفعة الخامسة ستصرف بعد إتمام مراسم الزيارة الأربعين بيومين أو أكثر بقليل.

يمكنك الآن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة، كما من المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية قريبا بعد أن يتم الاعلان عن اسماء المستفيدين خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة.