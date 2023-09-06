لو لقيت اللون الأزرق ده في سمك الماكريل.. ارمي فوراً .. يحتوي على تسمم .. ما هي أعراض التسمم؟

سمك الماكريل، هذه وقد حذرت نقابة البيطريين المصرية، المواطنين من نوع من الأسماك به مادة مسممة، حيث تسبب العديد من الأمراض لمن يتناولها، وجاءت التحذيرات بعدما تم تلقت النقابة رسائل كثيفة من المواطنين تستفسر عن ظهور ضي أزرق في سمكة الماكريل، حيث وجهت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، نصيحة للمواطنين بشأن ظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل وهيز، قائلة إن العلامات الطبيعية لأي منتج غذائي مثل اللون والرائحة والملمس هي تعم الدالة على جودة المنتج، محذرة من تناول الأسماك أو اللحوم في حال وجود أية علامات غريبة بها، فذلك يعني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الدكتورة شيرين علي زكي توضح التفاصيل

هذا وقد أوضحت في تصريحات تلفزيونية، أن التفسير الوحيد لظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل يعد هو وجود مادة كبريتات النحاس التي تستخدم بشكل محرم ومجرم في عمليات صيده، بينما تابعت أن مادة كبريتات النحاس لونها أبيض وبمجرد اختلاطها مع الماء تتحول إلى اللون الأزرق اللامع، مؤكدة أنها شديدة السمية وتؤدي لتلف في الخلايا.

ما أعراض الإصابة والإسعافات الأولية؟

بحسب المكتبة القومية الأمريكية للعلاج، فقد يُعد التسمم بكبريتات النحاس مرضًا غير شائع نسبيًا، وله علامات وأعراض غير محددة مثل:

وجود خلل في التذوق وآلام البطن.

القيء الذي يظهر فيه لون أزرق.

اصفرار الجلد وبياض العينين.

تشنجات العضلات والإسهال والبول الشبيه بالحبر.

فقر الدم والنوبات.

الوفاة في حالات التسمم

هذا وقد يعتمد التشخيص على العرض السريري والفحوصات المخبرية بناءً على تاريخ التعرض للمنتجات التي حوت كبريتات النحاس، حيث تحدث الوفاة في حالات التسمم الحاد المرتفع نتيجة ابتلاع كمية كبيرة من كبريتات النحاس، تتراوح بين 10-20 جرام، الذي يسبب تليف خلايا الدم والكلى، وفي حال تناولت سمك الماكريل وشعرت بأعراض مثل آلام المعدة أو ارتفاع الحرارة توجه لأقرب مستشفى على الفور لقسم الطوارئ.

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