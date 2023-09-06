اطلع على والدك فورا وقوله عايز اتجوز لقيت الشقة.. عاجل الإسكان تطرح شقق في 14 مدينة بي 800 جنيه شهريا .. شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي، هذه وقد ينتظر عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، عن إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، بأقساط شهرية تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، حيث يمكنك بكل سهولة التقديم على شقق الإسكان باطول فتره سداد ممكن، وقسط شهري 800 فقط، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أقساط شهرية على 30 سنة

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، من المرتقب الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، والتي قد يستفيد منها أصحاب المعاشات والأرامل كما هو المعتاد في إعلان الإسكان الاجتماعي، وذلك بشروط معينة.

مقدم الحجز ومساحة الشقق

هذا ومن المتوقع أن قد تضم المرحلة الخامسة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، وحدات سكنية كاملة التشطيب، حيث سوف تصل مساحتها إلى نحو 90 متر مربع، بمقدم يبلغ نحو 25 ألف وأقساط شهرية على نحو 30 سنة، بقسط شهري يبدأ من نحو 800 جنيه، وذلك داخل 14 مدينة جديدة، وهي: «مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة 15 مايو، مدينة العبور الجديدة، مدينة بدر، مدينة حدائق العاصمة، مدينة السادات، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة الفيوم الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة، مدينة سوهاج الجديدة، مدينة أسيوط الجديدة، مدينة أخميم الجديدة، مدينة قنا الجديدة، مدينة أسوان الجديدة».

شروط حصول أصحاب المعاشات والأرامل على شقق الإسكان الجديدة

أولا يجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

ثانيا يجب تقديم صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).

ثالثا يجب تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

رابعا يجب تقديم قيد عائلي مميكن.

خامسا يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (سارية).

سادسا يجب تقديم ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

سابعا يجب تقديم ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

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