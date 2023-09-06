تحديد موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023 / شهر صفر 1445 لكافة المستفيدين

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70، والذي يعتبر من أبرز البرامج الداعمة للمواطنين، حيث يقدم دعمًا شهريًا مستمرًا وفي الموعد المحدد. في هذا التقرير، سنقدم إجابة شاملة على استفسار أحد المواطنين حول موعد صرف دفعة شهر سبتمبر، بالإضافة إلى توضيح أهم الشروط المتعلقة بصرف الدعم المالي الشهري من حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70

تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لإيداع الدفعات وصرف الدعم من قبل برنامج حساب المواطن، باستثناء الأيام التي تتزامن مع إجازات سنوية أو عطلات أسبوعية. الدفعة القادمة الدفعة 70 من المفترض أن تُودع يوم الأحد القادم، العاشر من شهر سبتمبر الحالي، ويتبقى خمسة أيام فقط حتى تاريخ استحقاق الدعم.

تم وضع مجموعة من الشروط لضمان توجيه الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن إلى الفئات المستحقة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يمتلك المتقدم عقارات أو ممتلكات باهظة الثمن مسجلة باسمه.

أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم القيمة المحددة لبرنامج حساب المواطن.

يجب أن تتوافق بيانات المتقدم المسجلة في برنامج حساب المواطن مع بياناته المسجلة في الجهات المختصة.

التسجيل في حساب المواطن سبتمبر 2023

لأولئك الراغبين في التسجيل في حساب المواطن، إليك خطوات التسجيل بالتفصيل: