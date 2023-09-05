now كشوف PDF.. نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com جميع المحافظات

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الكشف عن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبالفعل تم اعلان نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 لعدد من الشعب والمحافظات خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، واليكم طريقة استخراج نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023

وقد كشفت وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 لعدد من الشعب المختلفة بعدما تم اعادة تصحيح الطلاب بدقة مرة أخرى للتأكد من أنهم لم يتعرضوا للظلم، وسط توقعات أن تعلن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في عموم المحافظات خلال الأسبوع الجاري، وسيتم رفعها عبر موقعي وزارة التربية ونتائجنا ليتم الاستعلام عنها بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

اضغط على أيقونة نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي.

قم بتحديد نتائج الدور الاول.

قم بالضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوف بشكل كامل.

قم بفتح الملفات على جهازك لمعرفة درجاتك ومجموعك.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

وتعد نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 واحدة من أهم النتائج في مسيرة الطالب التعليمية، إذ يتوقف عليها التحاق الطالب بالكلية التي يريد الالتحاق بها، ويمكنك الآن اتباع الخطوات السابقة وتحميل الكشوف على جهازك لمعرفة درجاتك بعد التعديل، كما توفر لكم أسرة “البديل” امكانية ترك بياناتك في التعليقات اسفل الموضوع لنجلب لك النتيجة فورا، علما بأنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لفحص كافة الاعتراضات المقدمة بعناية، وبعد اعلان النتيجة ستبدأ امتحانات الدور الثاني.