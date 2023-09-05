سفاح الجيزة ح6.. تسريبات جديدة وتوقعات حصرية وهذه هي اخر الاحداث

سفاح الجيزة ح6، المسلسل يأتي بقصة مشوقة وغامضة، مستندة إلى شخصية حقيقية تدعى قذافي فراج عبد العاطي، والذي أصبح معروفًا بلقب سفاح الجيزة، يقوم النجم أحمد فهمي بتجسيد هذه الشخصية، والمسلسل يستند إلى قصة حقيقية ملهمة، يتألف المسلسل من 8 حلقات فقط، مما يجعله تجربة مثيرة ومكثفة للمشاهدين.

موعد عرض سفاح الجيزة ح6

سيكون مسلسل سفاح الجيزة ح6 متاحًا للمشاهدين على مدى حلقتين كل أسبوع، حيث من المقرر عرض الحلقة الخامسة والسادسة في يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 في تمام منتصف الليل، ويمكن مشاهدتها عبر منصة شاهد الرقمية.

تصاعدت تطورات مسلسل سفاح الجيزة بشكل ملحوظ مع عرض الحلقتين 3 و 4 في نهاية الأسبوع الماضي، ارتكبت الشخصية الرئيسية في القصة جرائم جديدة بشعة، وفتحت تلك الجرائم نافذة على بعض جوانب شخصيتها النفسية وكشفت عن تاريخه المعقد الذي جعله يصبح قاتل متسلسل.

قصة قذافي سفاح الجيزة الحقيقي

كانت الأحداث تتكشف في مصر خلال عام 2015، حينما بدأت سلسلة جرائم مروعة تهز مدينة الجيزة، المتهم الملقب بـسفاح الجيزة، كان يبدو في البداية شخصًا عاديًا، لكنه كان يمتلك وجهًا آخر خبيثًا.

ففي مارس 2015، قتل “سفاح الجيزة” شقيقة إحدى زوجاته بعد وعدها بدخول عالم الفن والتمثيل وبدلاً من ذلك خنقها حتى الموت وأخفى جثتها في شقة ببولاق الدكرور، تلتها جرائم أخرى في يونيو ويوليو من نفس العام، حيث قتل زوجته وصديقه الذي استأمنه على أمواله، ففي مايو 2017 واجهته امرأة أخرى بسبب نصبها واحتيالها عليها، وبعد مشادة كلامية، انتهى بها المطاف بخنقها أيضًا وإخفاء جثتها في مخزن، لم تكن هذه الجرائم الوحيدة، لأن “سفاح الجيزة” استمر في جرائمه المروعة.

ولكن في يوليو 2020، كشف النقاب عن هويته بواسطة أشقاء أحد ضحاياه السابقين. تبين أنه كان يتظاهر بأنه شقيق الضحية، وكان محبوسًا في سجن عام. هذا الاكتشاف ألقى الضوء على جرائمه السابقة.

وفي ديسمبر 2020، تم العثور على جثث الضحايا الأربعة بناءً على معلومات قدمها المتهم، وبدأت العدالة تأخذ مجراها. في فبراير 2021، تم إحالة سفاح الجيزة للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وفي مارس 2021، حكم عليه بالإعدام بسبب جريمته ضد صديقه الذي استأمنه على أمواله.