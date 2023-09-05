نتائجنا.. استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بكل سهولة
نتائجنا.. استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بكل سهولة
كشفت وزارة التربية العراقية، عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في جميع المحافظات، لتبدأ عمليات البحث تزيد بشكل كبير في الفترة الحالية عن تقديم طلبات الاعتراضات التي تم فتحها مؤخرًا في العديد من الشعب والتخصصات التي تتمثل في “أحيائي، تطبيقي، أدبي”، موضحه بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاعتراضات فور ظهورها بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
نتائج اعتراضات السادس الإعدادي
أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول ما زالت قيد المراجعة والفحص من قبل القائمين على إدارة الوزارة، من أجل فحص دقة جميع الطلبات الخاصة بالاعتراض عند تقديمها من قبل الطالب أو الطالبة، حرصًا على أخذ جميع ما يستحقه، لتلعب الاعتراضات دورًا هامًا في تحديد مستقبل الطالب عن طريق رفع درجاته التي حصل عليها وتحديد المرحلة الدراسية الجديدة الراغب في التقديم إليها، ويكون ذلك في جميع المحافظات العراقية.
استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.
- ثم يتم الضغط على أيقونة “نتائج اعتراضات السادس الإعدادي”.
- اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على أيقونة “عرض الكشوفات” عقب تحميل النتيجة.
- لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على النتيجة.
- وهذه الكشوفات تضمن جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.