يافرحة ما تمت”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 في المدارس والجامعات قرار عاجل من التعليم لحسم الأمر

تداولت بعض الأخبار داخل الأوساط التعليمية وشائعات تفيد بتأجيل الدراسة في مصر لعام 2023/2024 بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة وبسبب متحور كورونا الجديد، ولكن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قام بكشف الحقيقة حيث نفى هذه الأقاويل وأكد أنه لا توجد أي تصريحات أو قرارات تشير إلى تأجيل الدراسة.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

وجه وزير التعليم نصيحة لأولياء الأمور حثهم فيها على الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات. وأكد أن العام الدراسي سيبدأ وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بشدة الشائعات المنتشرة في الأوساط التعليمية حول تأجيل بداية العام الدراسي بسبب الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها في عام 2024، وفي تصريحات خاصة أكد حجازي أنه لا توجد أي تصريحات أو معلومات تشير إلى أي تأجيل أو تعطيل للعام الدراسي، مشددًا على أن جميع الأقاويل في هذا الصدد ليس لها أي أساس من الصحة.

تفاصيل العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول العام الدراسي للعام 2023/2024، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وسيستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، وستشمل هذه الجداول جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، والمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات.

وستبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024، ومن الجدير بالذكر أن المدارس الدولية التي ترغب في بدء الدراسة مبكرًا يمكنها تقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة اللازمة، وسيتم النظر في هذه الطلبات بعناية.

متحور كورونا الجديد

في مداخلة هاتفية للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة مع إحدى القنوات تحدث عن أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وخلال التعامل مع التهابات الجهاز التنفسي وأمراض البرد وشدد على ضرورة تعزيز جهاز المناعة من خلال تناول الأطعمة الصحية.

وأشار إلى أن المضادات الحيوية يجب استخدامها فقط بتوجيهات طبية، حيث يمكن أن تكون ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تحذيرًا بشأن مخاطر استخدام المضادات الحيوية بشكل غير متحكم فيه، حيث يمكن أن يتعرض نحو 50 مليون شخص حول العالم للخطر الشديد نتيجة لهذا السلوك غير المسؤول.