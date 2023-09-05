هسه نزلت: أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وزارة العمل | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf منصة مظلتي

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بعد ظهور أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في بغداد، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بدء إعلان أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة التاسعة، نظرًا للعدد الكبير من المتقدمين قررت الوزارة تقسيم هذه الوجبة إلى عدة أقسام لتسهيل العملية، وقد أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قوائم تحتوي على أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في الفئة الخامسة من الوجبة التاسعة، والتي يبلغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، يهدف هذا الإعلان إلى تيسير عملية توزيع هذه الوجبة للمستفيدين.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في عام 2023 قامت وزارة التضامن الاجتماعي العراقية بإعلان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم في أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق.

يجب أن يكون السن الأدنى للمتقدم 18 عامًا للرجال و15 عامًا للنساء، ولا يجب أن يتجاوز السن 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

تقديم مستندات توضح الحالة الاجتماعية للمتقدم.

يجب عدم امتلاك المتقدم أي من العقارات أو الممتلكات الخاصة.

باستيفاء هذه الشروط، يمكن للمواطنين التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المناسب وفقًا للمعايير المحددة.

تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

من خلال البحث المكثف من قبل المواطنين تمكنت وزارة العمل والموارد البشرية العراقية من العثور على وسيلة سريعة لاستخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في مختلف المحافظات العراقية، وتم الإعلان عن هذه الطريقة الرسمية عبر منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية بهدف تسهيل الحصول على هذه الأسماء للمواطنين، يمكن اتباع الخطوات التالية: