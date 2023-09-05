“ظهرت ناو”.. استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول “احيائي، تطبيقي، ادبي” من موقع وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، يمكنك الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول “احيائي، تطبيقي، ادبي” في عدد من المحافظات وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية، حيث بدأت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في الظهور بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح بالكنترولات، حيث أن بعد ظهور النتيجة تقدم عدد من الطلبة باعتراضات على درجاتهم في بعض المواد الدراسية مطالبين بإعادة تصحيح أوراق الاجابات، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، فتابعونا.

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

يمكنك في أقل من دقيقة استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم في عموم المحافظات العراقية بعد أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي، وكان قد تم فتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول يوم 13 أغسطس الماضي واستمر التقديم لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي، وقدرت رسوم الاعتراض على المادة الواحدة إلى نحو 3000 دينار، وفي حالة ظهور أي درجات للطالب أثناء إعادة تصحيح أوراق الإجابات فإن تلك الأموال سترد إليه مجددا، واليكم خطوات الدخول على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا.

اضغط على أيقونة نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي.

قم بتحديد نتائج الدور الاول.

قم بالضغط على ايقونة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوف بشكل كامل.

قم بفتح الملفات على جهازك لمعرفة درجاتك ومجموعك.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في بضعة محافظات وهي:- “الكرخ الثانية أدبي وتطبيقي”، والكرخ الأولى تطبيقي وأدبي، صلاح الدين تطبيقي”، ومن المقرر أن تعلن باقي النتائج في كافة المحافظات تباعا خلال هذا الاسبوع.

الآن يمكنك استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بسهولة من خلال زيارة موقع نتائجنا الذي تم رفع النتائج عليه خلال الساعات الماضية، على أن يتم استكمال رفع النتائج خلال الايام القادمة لتعلن النتيجة بشكل كامل خلال هذا الاسبوع.