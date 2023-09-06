يا فرحة ما تمت”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 في المدارس والجامعات بسبب متحور EG5 التربية والتعليم والتعليم توضح

في الفترة الأخيرة تفاجأ أولياء الأمور في مصر بالعديد من الأخبار والشائعات المتعلقة بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك نتيجة لظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا EG5 وإعلان وزارة الصحة المصرية عنه، فيما يلي سوف نوضح لكم حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023 في المدارس والجامعات.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

على الرغم من هذه الشائعات أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم تأجيل موعد بدء الدراسة حتى الآن، وسيبدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر أو في أقصى حالة في 1 أكتوبر، وتنفي وزارة التربية والتعليم جميع الأخبار والشائعات التي تشير إلى تأجيل العام الدراسي بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا، وتؤكد أن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه حتى الآن، وتدعو الجميع إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية من الوزارة.

تدابير السلامة في المدارس

تؤكد وزارة التعليم والتربية في مصر أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين في المدارس من خلال تنفيذ إجراءات تعقيم منتظمة والالتزام بجميع التدابير الصحية والوقائية داخل المدارس، هذا يشمل تعقيم الأماكن المشتركة واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

تأجيل بدء الدراسة في بعض المدارس

قررت بعض المدارس الدولية والخاصة تأجيل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد لمدة أسبوع، مما يعني أن موعد بدء الدراسة سيكون يوم 18 سبتمبر بدلاً من 11 سبتمبر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد