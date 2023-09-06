رابط حجز جواز السفر السوري ٢٠٢٣ شروط تجديد جواز السفر www.syria-visa.sy

حيث ان جواز السفر هو مستند من الحكومة يثبي فيه هوية الشخص وانه يخص المواطنون السوريون الراغبين في السفر للخارج كما انه يصرح لهم اسفر لعدد 100 دولة وانها خدمة اعلنت عنها وزارة الداخلية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط حجز جواز السفر السوري ٢٠٢٣.

رابط حجز جواز السفر السوري ٢٠٢٣

يمكننا ان نقوم بالحصول على جواز سفر سوري ويتم من خلال ان القيام بالاتي.

يتم الدخول على موقع منصة حجز جواز السفر السوري.

ثم يتم النقر على زر إنشاء حساب

كتابة كل من اسمك، وتاريخ ميلادك، ورقم هاتفك، وعنوان بريدك

ثم يتم القيام بالنقر على زر تسجيل.

إنشاء حساب قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

بعد ذلك يتم حجز موعد.

حدد نوع جواز السفر الذي ترغب في الحصول عليه.

ثم حدد تاريخ ووقت الموعد.

كتابة جواز السفر الحالي الخاص بك.

يتم النقر على زر الحجز.

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ما هي شروط المطلوبة لحجز جواز السفر السوري

يوجد بعض من الشروط والمستندات المطلوبة لحجز جواز سفر سوري ومنها.

لابد من ان يكون الشخص المتقدم للحصول على جواز سوريًا.

يكون الشخص المتقدم للحصول على جواز سفر يتمتع كل من الاباء والامهات بالجنسية السورية.

أن يكون جواز السفر الحالي منتهي الصلاحية.

قيمة جواز السفر السوري

تم الاعلان عن قيمة جواز السفر السوري 500 ألف ليرة وهي مليوني ليرة سورية للجواز المستعجل ويتم الحصول عليه خلال 45 يومًا من تاريخ الموعد، ويتم حجز جواز سفر سوري مستعجل، ويتم تسليمه خلال يومين من تاريخ الموعد.