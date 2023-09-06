الوظيفة في جيبك بس انت مش عاوز تسعى.. وظائف خالية في وزارة الكهرباء المصرية 2023 بالشروط المطلوبة والأوراق

وظائف خالية في وزارة الكهرباء المصرية، هذه وتجنب ارتفاع عدد البطالة فقد يتم توفير الكثير من الوظائف في مختلف الجهات والمؤسسات والشركات، حيث كانت على المؤسسات التي قد.توفر فرص عمل شاغرة في وزارة الكهرباء، حيث قامت بالإعلان عن وجود وظائف عديدة تحتاج إلى عدد من الموظفين الماهرين، وتلك الوظائف تعد هي العون للمواطنين حيث قد تمكنهم من تلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، ولهذا فقد بلغت عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 16 وظيفة، كما سوف يتم مراجعة طلبات التقديم بواسطة رئيس قطاع المواد بالإضافة إلى وجود بعض المسؤولين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

وظائف خالية في وزارة الكهرباء المصرية

هذا وقد تم إعلان الوظائف الشاغرة على الصفحة الرسمية التابعة إلى وزارة الكهرباء، حيث حرصت على إعلان بعض التفاصيل حتى قد يتم التقدم إلى الوظائف المعلنة دون مواجهة عقبات، بينما كانت من ضمن التفاصيل المعلنة هي شروط التسجيل والالتحاق بإحدى وظائف الوزارة،.

أولا كانت أهمها هو أن المتقدم يكون قد حصل على مؤهل البكالوريوس في كلية الهندسة.

ثانياً ومن الضروري أن تكون الكلية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى ذلك يجب على الفرد أن يكون ضمن الفئات حديثة التخرج ويجب ألا يقل التقدير التراكمي له عن جيد، كما يجب أن يكون الفرد مسجل بشكل رسمي في النقابة الخاصة بالمهندسين.

ثالثا كما قد يشترط أيضا إلا يقل يزيد عمر المتقدم عن 32 عام، وإذا كان المتقدم يرغب في الالتحاق بوظيفة فني كهرباء فيجب أن يكون المؤهل الحاصل عليه هو دبلوم صنايع ولا يختلف إذا كان نظام خمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف شركة الكهرباء والطاقة

هذا وقد أعربت وزارة الكهرباء عن المستمسكات اللازمة للتقديم على وظائف الوزارة وتلك المستمسكات التي قد تم طرحها.

يجب التأكد من مدى صحتها قبل إرفاقها، حيث تمثلت في نسخة من شهادة المؤهل الدراسي التي قد تثبت الحصول على بكالوريوس أو دبلوم.

كما قد يجب تقديم الشهادة التي تتضمن بداخلها التقدير الكلي، بالإضافة إلى وجود الختم الذي قد يثبت اعتمادها.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن الشهادة تكون معتمدة، ومن الضروري إرفاق شهادات الخبرة بالإضافة إلى الشهادات التي تثبت الحصول على دورة تدريبية حتى تكون الأفضلية للمتقدم.

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