خبر حلو على أخر النهار.. إعانة شهرية لأسر أصحاب المعاشات لمدة 4 سنوات.. قرار في الجون بشأن المعاش

كشفت الحكومة، عن أنه يحق لجميع أفراد أسرة صاحب المعاش الحصول على إعانات شهرية وفقًا لقانون المعاشات من أجل عدم توقفه، حيث إن هذه الإعانة تُصرف بشكل شهري للأسر، وذلك لحين العثور على صاحب المعاش أو عودته مرة أخرى، لكن في حالة إذا كان متوفي يتم صرف المعاش للورثة الشرعيين، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، وهو المنصوص عليه بصرف إعانة شهرية لكل مستحق في حالة فقدان صاحب المعاش.

صرف إعانات شهرية لأسر أصحاب المعاش

ووفقًا للمادة 124 فإن صرف الإعانات الشهرية تستمر لـ 4 سنوات، أو عند ثبوت الوفاة الحقيقية، وبعد أن يتم ثبوت الوفاة أو الحكيمة أو فوات أربع أعوام من تاريخ الفقد أيمها أسبق، حيث إن هذه الإعانات جاءت كمنحة لجميع أسر المتوفي أو المفقود، من أجل تخفيف العبء عن الكثير من المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مع العلم أنه في حالة وجود أي مشاكل يتم التواصل مباشرة مع الهيئة القومية للتأمينات للعمل على حلها.

موعد صرف المعاشات

يذكر أن صرف المعاشات والإعانات الشهرية لأسر أصحاب المعاشات يتم صرفها في بداية كل شهر، حيث إن الهيئة القومية تعمل بشكل كبير على توفير كل سُبل الدعم التي يحتاج إليه العديد من المواطنين مما يُخفف العبء الاقتصادي عنهم، وفي ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها الجميع، على أن يُراعي الالتزام بجميع اللوائح والضوابط الداخلية المفروضة من قبل الهيئة.